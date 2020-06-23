Петр Ильичев: обвинения в военном присутствии России в Ливии голословны

В Москве сомневаются, что в условиях пандемии коронавируса на неделе высокого уровня юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН смогут, как обычно, присутствовать многочисленные делегации из всех стран мира. О том, в каком формате должно пройти это масштабное мероприятие, а также о том, как идет подготовка к саммиту "ядерной пятерки", перспективах ограничения права вето в Совбезе и о том, кого эксперты ООН посчитали за "российских наемников" в Ливии, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев

— Как в Москве относятся к решению провести неделю высокого уровня ГА ООН в сентябре в виртуальном формате? Остается ли сейчас актуальным вопрос переноса штаб-квартиры ООН или отдельных ее органов из США или пандемия коронавируса отодвинула эти намерения на второй план?

— Действительно, сейчас в силу сохраняющейся непростой эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением коронавируса , обсуждаются различные сценарии проведения недели высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна состояться 22-28 сентября. Окончательного решения на этот счет пока не принято.

Понятно, что в нынешних условиях направление в Нью-Йорк многочисленных делегаций маловероятно. Однако мы выступаем за то, чтобы государства-члены сами принимали решение относительно модальностей своего участия, будь то направление видеозаписей выступлений национальных лидеров или физическое присутствие в зале Генассамблеи нескольких официальных представителей. Так или иначе, важно сохранить статус и значение министерской недели, которая является, по сути, главным событием года в международной политике.

Что касается вопроса о переносе штаб-квартиры ООН, то не задумываться о такой возможности просто нельзя на фоне многочисленных нарушений со стороны США своих обязательств как страны размещения центральных учреждений всемирной Организации. В последнее время американские власти все чаще злоупотребляют этим статусом, не выдавая визы официальным делегатам России и других государств для участия в мероприятиях по линии ООН, а также оказывая давление на представительства неугодных стран в Нью-Йорке.

Активно противодействуем такой линии, регулярно заостряя этот вопрос на заседаниях соответствующих профильных органов, в том числе в комитете Генассамблеи по сношениям со страной пребывания, а также в главных комитетах ГА ООН, проводим демарши перед генсекретарем ООН и американцами по двусторонним каналам.

В то же время говорить о полномасштабном переносе центральных учреждений ООН из США в другую страну на данный момент проблематично в силу обстоятельств политического, юридического и финансового свойства. Любое решение Генассамблеи ООН на сей счет потребовало бы не менее двух третей голосов государств-членов, а также значительные ресурсы на обустройство новой штаб-квартиры и переезд постоянных представительств. В нынешней непростой экономической конъюнктуре заводить речь о дополнительных тратах на передислокацию ООН едва ли оправданно.

— Может ли саммит "ядерной пятерки" состояться на полях сессии ГА ООН, если все-таки будет принято решение о ее проведении в очном формате? Если же неделя высокого уровня в сентябре пройдет в дистанционном режиме, какие другие даты и города рассматриваются в качестве возможного места проведения саммита "ядерной пятерки"?

— Вне зависимости от модальностей проведения в этом году недели высокого уровня Генассамблеи ООН мы убеждены, что саммит "пятерки" постоянных членов СБ оптимально провести именно в очном режиме. Только такой формат позволит провести действительно обстоятельный и искренний разговор о принципах взаимодействия в международных делах и путях решения острейших проблем человечества.

Выработка повестки дня дискуссии такого уровня – непростая задача, над которой мы работаем в плотном взаимодействии с нашими партнерами. Исходя из этого, к организационным аспектам саммита планируем перейти уже после согласования его содержательного наполнения.

— Сейчас многие говорят о кризисе ООН, о пересмотре полномочий СБ ООН, будет ли преодолен этот кризис и каким вы видите будущее ООН?

— В настоящее время основополагающие международно-правовые нормы, закрепленные в Уставе ООН, действительно проходят серьезную проверку на прочность. Мы все чаще наблюдаем попытки ряда государств, прежде всего западных, всеми силами вернуть себе утраченное доминирование и затормозить естественный процесс перехода к подлинной многополярности.

Главный инструмент, который западники используют для продвижения своих корыстных интересов, – концепция так называемого миропорядка, основанного на правилах, в рамках которой предпринимаются попытки подменить универсальные международно-правовые нормы альтернативными, неконсенсусными методами решения вопросов в обход ООН. Также ширится практика незаконных односторонних шагов, в том числе принудительных мер. Все это неизбежно ведет к нарастанию конфликтного потенциала в международных отношениях.

Вместе с тем я убежден, что говорить о кризисе всемирной Организации сегодня не приходится. Несмотря на все вызовы, она остается краеугольным камнем современной системы международных отношений, своего рода "страховочной сеткой", универсальным форумом для эффективного межгосударственного взаимодействия. Полностью сохраняют актуальность и принципы, на которых зиждется ООН, включая невмешательство во внутренние дела, суверенное равенство государств, отказ от угрозы силой или ее применения.

Россия, будучи ответственным членом международного сообщества и государством-основателем всемирной Организации, совместно с единомышленниками продолжит отстаивать императив неукоснительного соблюдения принципов ее Устава. Особую важность это приобретает в контексте отмечаемого в нынешнем году 75-летия ООН.

Хотелось бы также подробнее поговорить о Совете Безопасности, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В последнее время в адрес этого важнейшего органа все чаще звучат обвинения в неэффективности. Некоторые горячие головы идут еще дальше и призывают, как вы сказали, к "пересмотру его полномочий". В этой связи позволю себе отметить следующее.

Во-первых, СБ остается безальтернативной площадкой для разрешения международных конфликтов политико-дипломатическими мерами. За почти 75 лет своего существования он не раз способствовал урегулированию острейших кризисов, позволяя сохранить многие человеческие жизни. Вопреки расхожему мнению, по подавляющему большинству вопросов членам СБ удается выходить на взаимоприемлемые развязки.

Обязательным условием успешного функционирования Совета всегда являлось конструктивное взаимодействие всех его членов. К сожалению, некоторые из них сегодня все чаще демонстрируют отсутствие заинтересованности в поиске компромиссов, предпочитают действовать нахрапом. Как следствие, прогресс по ряду сюжетов становится практически недостижимым. Так что речь здесь стоит вести не о "неэффективности" СБ, а о планомерной диверсионной работе ряда государств, которые стремятся превратить его в орган, штампующий исключительно продвигаемые ими решения и подходы.

Вместе с тем мы признаем необходимость адаптации Совета к современным реалиям. В частности, наша страна в принципиальном плане выступает за расширение представленности в этом органе развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Но подходить к вопросу увеличения численности состава СБ надо осмотрительно, дабы не допустить снижения его эффективности и работоспособности. Форсировать данный процесс контрпродуктивно и опасно. Со своей стороны готовы принять такую формулу расширения, которая будет пользоваться максимально широкой поддержкой в Генассамблее, в идеале – консенсусной.

А вот идея ограничения права вето, педалируемая рядом государств, совершенно неприемлема. Данный институт – ключевой элемент выработки выверенных и сбалансированных решений Совета и отстаивания интересов меньшинства на фоне перепредставленности в СБ стран западного лагеря, придерживающихся идентичной линии. Кроме того, убежден, что общая приверженность принципам политического решения кризисов и отказа от насильственной смены режимов объективно сняла бы остроту полемики вокруг права вето.

Теперь к вопросу о финансировании организации. Размер взносов государств-членов ООН в бюджеты организации определяется в соответствии со шкалой, пересматриваемой раз в три года. Так, например, уровень обязательных выплат нашей страны в регулярный бюджет ООН в трехлетие 2016-2018 годов составлял 3,08 % или в среднем выражении 75 миллионов долларов США в год. Когда же Всемирная организация утвердила шкалу взносов на 2019-2021 годы, то данный показатель для России сократился до 2,4 % или в среднем выражении до 65 миллионов долларов США в год. С учетом того, что подавляющее большинство международных организаций ооновской семьи при формировании своих бюджетов ориентируется на шкалу взносов ООН, можно с уверенностью утверждать, что в 2020 и 2021 годах совокупные выплаты России в их бюджеты останутся на прежнем уровне. Полагаем, с принятием новой шкалы на 2022-2024 годы можно спрогнозировать небольшое снижение расходов России на общие выплаты в бюджеты организаций системы ООН, вызванное объективными причинами общемирового экономического спада в результате COVID-19.

— Остается ли возможность для США вернуться в ВОЗ или это уже закрытая тема? Обсуждается ли уже в практическом плане вопрос перераспределения квот в рамках организации и намерена ли Россия увеличивать свой взнос?

— Обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о разрыве отношений США с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как известно, ранее Трамп уже неоднократно предпринимал демарши в отношении ВОЗ, в том числе угрожал сокращением или даже прекращением финансирования этой организации. На данный момент американская сторона не представила дополнительных комментариев в связи с заявлением своего президента. По имеющейся информации, в секретариат ВОЗ в Женеве никаких уточняющих сообщений из Вашингтона также не поступало. Полагаем, что их необходимо дождаться. Со своей стороны продолжим внимательно следить за развитием ситуации.

С сожалением вынуждены констатировать, что подобные шаги подрывают дееспособность организации, отвлекают внимание от актуальных вопросов. Это происходит, когда ВОЗ, по признанию ее стран-членов, отраженному в итоговой резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения (руководящий орган ВОЗ), призвана играть ключевую координирующую роль в реагировании на пандемию COVID-19. Надеемся, что возобладает здравый смысл. Сейчас нам как никогда нужны солидарность и готовность к многостороннему взаимодействию. Считаем важным оказывать моральную поддержку ВОЗ и руководству секретариата организации. Приветствуем соответствующие шаги, предпринятые Еврокомиссией, отдельными странами Евросоюза.

— Будем ли мы обращаться в ООН или другие структуры по поводу действий США в Сирии – фактического захвата нефтяных месторождений и территории к востоку от Евфрата? Согласны ли в Москве, что это можно, по сути, истолковать как нарушение Гаагской конвенции "О законах и обычаях сухопутной войны"?

— Наша позиция в связи с иностранным военным присутствием на территории Сирии хорошо известна. В основе такого присутствия должно быть либо приглашение правительства САР, либо резолюция СБ ООН. Ни то ни другое условие в случае ведомой США антиигиловской коалиции не выполняется. А значит, действия союзников следует квалифицировать как нарушающие суверенитет и территориальную целостность Сирии, как внешнее вмешательство во внутренние дела государства, что противоречит международному гуманитарному праву и Уставу ООН.

Изначально американцы и их союзники оправдывали свое вторжение необходимостью борьбы с ИГИЛ*. Со временем, однако, их антитеррористические усилия трансформировались в геополитический эксперимент. Группировка ИГИЛ*, несмотря на победные реляции Вашингтона, так и не была разгромлена. Зато США сконцентрировали свои действия в Сирии на поощрении курдского сепаратизма на деньги от незаконной торговли сирийской нефтью из Заевфратья. Другим примером стремления США подорвать территориальную целостность Сирии является решение администрации США о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами.

Убеждены, что достижение прочного мира и безопасности в Сирии и в регионе в целом возможно только на основе полного восстановления суверенитета и единства страны. Нет ни одного общепризнанного решения, ни одной резолюции ООН, которые бы однозначно не прописывали этот императив. Считаем, что международное сообщество должно не на словах, а на деле подтвердить приверженность этим принципам, а ООН – следить за их неукоснительным соблюдением.

— Считают ли в Москве необходимым организовать новую конференцию по Ливии с учетом того, что реализация решений Берлинской конференции буксует? Насколько сейчас работоспособны согласованные механизмы по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии?

— Мы твердо исходим из того, что успешное продвижение урегулирования в Ливии определяется ключевым принципом: решать судьбу этой страны должны сами ливийцы в рамках устойчивого и инклюзивного национального диалога. Констатируемая вами "пробуксовка" реализации решений Берлинской конференции связана с тем, что инициаторы этого форума и принятых на нем решений не в достаточной степени учли указанный принцип. Так и не было получено явного согласия ливийских сторон на выполнение этих решений, хотя мы неоднократно подчеркивали важность данного шага и на этапе подготовки конференции, и после завершения. Напомню, что в таких условиях мы были вынуждены воздержаться при голосовании в СБ ООН в феврале по проекту резолюции, закрепляющему результаты "Берлина". Прошедшие с февраля месяцы еще раз подтвердили нашу правоту.

В этом контексте важнейшей задачей текущего момента является налаживание диалога между самими ливийскими сторонами, имея в виду в первую очередь незамедлительное прекращение боевых действий. Мы активно над этим работаем.

Нарушения международного оружейного эмбарго в отношении Ливии – не новое явление. Достаточно вспомнить военную помощь, которую ливийские "повстанцы" в 2011 году получали от своих зарубежных покровителей с целью свержения Муаммара Каддафи. На этот счет есть немало публикаций, в том числе западных исследователей. После иностранной интервенции, разрушившей ливийскую государственность и ввергнувшей страну в состояние хаоса, проблему бесконтрольного расползания оружия из Ливии прочувствовали на себе многие государства Сахаро-Сахельской зоны. Региональной безопасности был нанесен серьезный удар, стали плодиться террористические движения, в том числе связанные с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*.

В настоящее время ливийский конфликт переживает острую фазу, и дополнительная накачка страны вооружениями, конечно, затрудняет переход к мирному урегулированию на согласованной под эгидой ООН основе. Оружие, в частности, попадает в Ливию морским путем. Еще в 2016 году СБ ООН установил своей резолюцией 2292 специальный инспекционный режим в открытом море у берегов Ливии, который, как предполагалось, повысит эффективность контроля за незаконными оружейными потоками. В рамках этого режима до этого года действовала военно-морская операция Европейского союза "София", но ее результаты на оружейном направлении оказались мизерными. Этой весной "София" трансформировалась в "Ирини", однако первые шаги этой миссии пока трудно назвать впечатляющими. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Для нас в этой связи принципиально важно, чтобы вся инспекционная деятельность соответствовала международному праву и заложенным в профильных резолюциях СБ ООН принципам. Нельзя также допускать, чтобы досмотровые мероприятия были ориентированы лишь на одну сторону конфликта.

При санкционном Комитете СБ ООН 1970 по Ливии функционирует группа экспертов, уполномоченная осуществлять, среди прочего, мониторинг нарушений оружейного эмбарго. В данном случае важно, чтобы работа велась сбалансированно, на основе достоверной и проверенной информации. К сожалению, это ключевое правило систематически игнорируется. Эксперты в своих изысканиях часто строят свои умозаключения на базе целевых информационных вбросов, черпают сведения из сомнительных источников. Полностью заброшены расследования, касающиеся нарушений 2011 года. Так и не получили развития сюжеты о переброске ливийского оружия в Сирию для подпитки местных боевиков в период их наиболее активного наступления на правительственные позиции, хотя на этот счет были весьма перспективные разработки. Испарилась с горизонта поднятая в экспертных докладах несколько лет назад тема вооруженных присутствий в Ливии ряда западных государств.

При таком ангажированном подходе трудно вести речь о независимом мониторинге соблюдения оружейного эмбарго. Безусловно, реально помочь решению этой актуальной проблемы может всеобъемлющая договоренность по Ливии с участием ключевых международных и региональных игроков. Россия во взаимодействии с ливийскими сторонами и зарубежными партнерами прилагает немало усилий, с тем чтобы положить конец этому затянувшемуся конфликту.

— В докладе группы экспертов санкционного комитета СБ ООН говорится о якобы присутствии бойцов частной военной компании "Вагнер" в Ливии, насколько объективным и сбалансированным в Москве считают этот доклад и источники, на которые опираются эксперты в своих выводах? Были ли в докладе упомянуты факты нарушения оружейного эмбарго СБ ООН в отношении Ливии со стороны других государств, опосредованно вовлеченных в ливийский конфликт?

— Прежде всего следует отметить, что мы крайне обеспокоены утечкой в прессу конфиденциального доклада группы экспертов Комитета СБ ООН 1970 по санкциям в отношении Ливии. Причем слив такого рода документа, не предназначенного для распространения в публичном пространстве, происходит далеко не впервые. Требуем расследования произошедшего секретариатом ООН.

Уже первичный анализ текста позволяет констатировать его необъективность и несбалансированность. Достаточно сказать, что само юридическое определение частной военной компании не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Даже выдержки из российских законов эксперты в своем докладе трактуют неверно и обращаются с ними очень вольно.

Большей частью доклад построен на основе непроверенных или явно подтасованных данных и направлен на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Эксперты пользуются источниками сомнительного свойства, имеющими прямой интерес в ливийском конфликте. Значительное число ссылок на те или иные материалы попросту не работает. Достоверность целого ряда выкладок, особенно базирующихся на так называемых внутренних переговорах, невозможно доказать. Многие сведения, особенно касающиеся упомянутых в докладе российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на самом деле не выезжали из нашей страны. Так называемые раненые вполне здоровы. Это все доступно в публичном пространстве и опять-таки проверяемо. Примечательно, что подобранные экспертами списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец".

Вновь повторяем, что слухи о присутствии в Ливии пресловутых российских "наемников" основаны на недобросовестной информации. В то же время нам известно о наличии иностранного военного персонала в этой стране. Но это тема для отдельного весьма обстоятельного разговора. Об этом упоминалось и в других докладах группы экспертов. Впрочем, слив в СМИ конфиденциальных данных и заключений – это не наш метод.

Вернемся к уже "утекшему" экспертному докладу о мифическом российском военном присутствии в Ливии. Масса ошибок или сознательных фальсификаций допущена также в отношении вооружений. В частности, непонятно, почему обнаруженному в Ливии беспилотнику эксперты приписывают российское происхождение, хотя его конструкционные характеристики свойственны производителю одной из соседних с Россией стран. В то же время техника, давно находящаяся в Ливии, выдается за недавние поставки.

Еще один подлог – фотографии из Сирии, выдаваемые за ливийские пейзажи. Отдельного разбирательства требует история с сирийскими боевиками, перевозимыми на запад Ливии для поддержки Правительства национального согласия. Умышленно или нет, но эти факты вывернуты наизнанку: эти наемники, связанные с террористическими организациями, в докладе "превратились" в бойцов Ливийской национальной армии.

Это лишь наиболее очевидные из изъянов доклада. У нас не вызывает сомнений, что его цель – ввести международное сообщество в заблуждение касательно российской политики в Ливии.

— Как продвигается работа по проекту резолюции СБ ООН о необходимости ослабления части санкций против КНДР? Может ли голосование по документу пройти до конца лета? Будет ли Россия активизировать усилия по изъятию большего числа гуманитарных проектов из-под санкций СБ ООН?

— Россия последовательно выступает за постепенное смягчение санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР по мере прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова. В русле этой принципиальной линии в начале этого года совместно с китайскими партнерами запустили в СБ ООН обсуждение совместного проекта соответствующей резолюции, которая, к сожалению, застопорилась по причине, о которой я скажу позже.

Работа по смягчению негативных гуманитарных и социально-экономических последствий санкций против Северной Кореи ведется нами и по другим направлениям. В частности, настойчиво воздействуем на американцев и других членов санкционного Комитета СБ ООН 1718 по КНДР с целью своевременного получения разрешений на поставку в эту страну гумпомощи и реализацию согласованных Пхеньяном и Сеулом проектов межкорейского сотрудничества. В результате удалось существенно сократить сроки прохождения запросов на гуманитарные изъятия из санкционных запретов. В рамках Комитета 1718 по нашему настоянию стали проводиться брифинги УКГВ ООН по гуманитарной ситуации в Северной Корее. Решительно противодействуем предпринимаемым Вашингтоном и его сторонниками попыткам расширительного толкования положений резолюций СБ ООН по КНДР, которые зачастую приводят к блокированию гуманитарного содействия этой стране.

К сожалению, США и их союзники продолжают упорно придерживаться линии на сохранение максимального давления против Пхеньяна вплоть до достижения существенных практических подвижек в денуклеаризации Корейского полуострова. В частности, американцы и другие западные делегации, по сути, заблокировали работу над упомянутым выше российско-китайским проектом резолюции СБ ООН о постепенном смягчении санкционного прессинга в отношении КНДР. Тем не менее данный проект остается на столе, от его продвижения в дальнейшем мы не отказываемся. Решающее значение в этом деле будет иметь соответствующая политическая воля Вашингтона и его союзников.