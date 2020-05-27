ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии

"Мы находим странными подобные заявления, в которых упоминается о повышении боеготовности армии, о том, что у нас российские самолеты различных видов. <…> Также находим странным то, что в этих сообщениях не говорится о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции", — прокомментировал в эфире "Аль-Арабии" официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.