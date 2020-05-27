ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии

КАИР, 27 мая — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) раскритиковала заявления американских военных о том, что в страну "прибыли российские военные самолеты".
Накануне африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) выпустило релиз, в котором утверждается, что Москва перебросила в Ливию авиацию для поддержки армии маршала Халифы Хафтара.
"Мы находим странными подобные заявления, в которых упоминается о повышении боеготовности армии, о том, что у нас российские самолеты различных видов. <…> Также находим странным то, что в этих сообщениях не говорится о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции", — прокомментировал в эфире "Аль-Арабии" официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Ранее он сообщил РИА Новости, что в Ливию могли перебросить до 17 тысяч наемников из Сирии для участия в боях на стороне Правительства национального согласия (ПНС).
Официальный представитель ЛНА добавил, что в ближайшие часы главное командование армии выпустит специальное заявление по этому поводу.
Обстановка в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Россия неоднократно отвергала обвинения в участии в ливийском конфликте, называя голословными утверждения о том, что там якобы присутствуют российские наемники. При этом Москва выступает за мирное урегулирование ситуации в этой африканской стране и поддерживает контакты с обеими противоборствующими сторонами.