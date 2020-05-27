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2020-05-27T09:02
https://ria.ru/20200527/1572034193.html
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
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РИА Новости

ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии

01:56 27.05.2020 (обновлено: 09:02 27.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛивия
Ливия
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Ливия. Архивное фото
КАИР, 27 мая — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) раскритиковала заявления американских военных о том, что в страну "прибыли российские военные самолеты".
Накануне африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) выпустило релиз, в котором утверждается, что Москва перебросила в Ливию авиацию для поддержки армии маршала Халифы Хафтара.

"Мы находим странными подобные заявления, в которых упоминается о повышении боеготовности армии, о том, что у нас российские самолеты различных видов. <…> Также находим странным то, что в этих сообщениях не говорится о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции", — прокомментировал в эфире "Аль-Арабии" официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Ранее он сообщил РИА Новости, что в Ливию могли перебросить до 17 тысяч наемников из Сирии для участия в боях на стороне Правительства национального согласия (ПНС).
Официальный представитель ЛНА добавил, что в ближайшие часы главное командование армии выпустит специальное заявление по этому поводу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
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Лавров обсудил с представителем Ливии обстановку в стране

Обстановка в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.
Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Россия неоднократно отвергала обвинения в участии в ливийском конфликте, называя голословными утверждения о том, что там якобы присутствуют российские наемники. При этом Москва выступает за мирное урегулирование ситуации в этой африканской стране и поддерживает контакты с обеими противоборствующими сторонами.
Вид города Триполи, Ливия
25 мая, 09:24
СМИ: в Ливию прибыли более 300 сирийских наемников из Турции
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Обсудить 14
РоссияХалифа ХафтарЛивияВ мире
Популярные комментарии
Похоже наемники начли получать слишком сильно, вот и подумали что такое могло произойти только при участии России. А хотя фиг его знает что там в их воспаленном мозгу могло перемешаться. Не у дивлюсь если они Иран скоро обвинят в сделке с марсианами и это будет причиной не ответа на обстрел базы сшп в Ираке.
27 мая, 03:57
Р Роман Р
5511006
Как прикольно, типа F-35 значит можно перебрасывать во все страны Европы. А России в Ливию нельзя?
27 мая, 06:21
Сергей Запольский
2810000
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