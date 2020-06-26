В Африканском союзе оценили позицию Египта по Ливии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Африканский союз понимает мотивы Африканский союз понимает мотивы Египта , заявившего о готовности тренировать и вооружать ливийские племена, сообщил РИА Новости комиссар Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт , расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

"Думаю, по моему мнению, из заявления президента можно вывести, что они обеспокоены по поводу собственной безопасности и собственных границ и хотят показать, что они действительно намерены охранять собственную безопасность", - сказал он.

Комиссар подчеркнул, что все стороны понимают, что у ливийского конфликта нет военного решения. По его словам, любое вмешательство в конфликт должно преследовать единственную цель – "побудить ливийские и заинтересованные стороны согласиться вернуться к столу переговоров".

В Ливии, где уже несколько лет царит двоевластие, продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией , и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара , политическую поддержку которому оказывает Египет.

ЛНА ввела в воскресенье бесполетную зону вокруг города Сирт и приветствовала готовность Египта оказать помощь Ливии. Заседающее в столице Триполи Правительство национального согласия (ПНС) отвергло озвученные президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси идеи и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.

Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом . По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию ОАЭ . Против выступили ПНС и Турция.