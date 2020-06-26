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В Африканском союзе оценили позицию Египта по Ливии
Африканский союз понимает мотивы Египта, заявившего о готовности тренировать и вооружать ливийские племена, сообщил РИА Новости комиссар Африканского союза (АС) РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:24
обострение конфликта в ливии
акиля салех
халифа хафтар
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ливия
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353
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обострение конфликта в ливии, акиля салех, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, триполи, ливия, сша, в мире

В Африканском союзе оценили позицию Египта по Ливии

12:24 26.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Африканский союз понимает мотивы Египта, заявившего о готовности тренировать и вооружать ливийские племена, сообщил РИА Новости комиссар Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
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"Думаю, по моему мнению, из заявления президента можно вывести, что они обеспокоены по поводу собственной безопасности и собственных границ и хотят показать, что они действительно намерены охранять собственную безопасность", - сказал он.
Комиссар подчеркнул, что все стороны понимают, что у ливийского конфликта нет военного решения. По его словам, любое вмешательство в конфликт должно преследовать единственную цель – "побудить ливийские и заинтересованные стороны согласиться вернуться к столу переговоров".
В Ливии, где уже несколько лет царит двоевластие, продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
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ЛНА ввела в воскресенье бесполетную зону вокруг города Сирт и приветствовала готовность Египта оказать помощь Ливии. Заседающее в столице Триполи Правительство национального согласия (ПНС) отвергло озвученные президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси идеи и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиТриполиЛивияСШАВ мире
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