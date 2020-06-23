Принуждение к миру. Еще одна страна готова воевать в Ливии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Египет пригрозил Ливии войной, если на общей границе возникнет террористическая угроза. В то же время Каир призвал ливийские группировки прекратить противостояние и сесть за стол переговоров. Наступило затишье. Но не из-за угроз и мирных инициатив египтян, а потому что возобновились российско-турецкие переговоры. Есть ли выход из ливийского тупика, разбиралось РИА Новости.

На подступах к нефти

"Египет и Ливия — это одна страна. У нас общие интересы, единая система безопасности и стабильности. Если ливийский народ попросит вмешаться, Каир поможет. Вторжение Египта в Ливию защитит общие границы от террористов. Эта цель наделяет наши действия международной легитимностью. Необходимо положить конец кровопролитию", — заявил Абдель Фаттах ас-Сиси после инспекции частей национальной армии, дислоцированных на границе.

Президент Египта выдвинул условие: войска Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа должны прекратить наступление на Сирт и Эль-Джуфру. Эти города считаются воротами в "нефтяной полумесяц" — так называют район на востоке Ливии, где сосредоточены основные терминалы отгрузки черного золота.

До 60 процентов ливийского экспорта проходило через перевалочные пункты "нефтяного полумесяца" — "Сидре", "Рас Лануф", "Брига" и "Зувейтине". Но в январе Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, контролирующая восток страны, закрыла эти терминалы, лишив западное правительство Сараджа серьезных доходов.

Деньги перестали поступать и в казну ЛНА. Однако Хафтар убедил сподвижников, что так надо: это остановит продвижение противника вглубь восточных территорий.

Расчет генерала не оправдался. Финансовую и военную помощь войскам ПНС оказала Турция — на основании соглашения, заключенного зимой Фаизом Сараджем и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, в Ливию перебросили лояльных Анкаре сирийских наемников.

В итоге подразделения ПНС оттеснили армию Хафтара от Триполи и продвинулись на восток. Развернулись бои на побережье залива Сирт. Войска Сараджа остановили лишь у Эль-Джуфры.

Инициативы войны и мира

Боевые действия прекратились после очередного вмешательства международных посредников. Сначала Москва и Анкара возобновили двусторонние переговоры по ливийскому урегулированию, потом повлиять на конфликтующие стороны попытался Каир. Египетские власти всегда поддерживали ЛНА и генерала Хафтара, но на этот раз обратились и к ПНС.

Президент ас-Сиси призвал международное сообщество примирить группировки запада и востока, потребовав надавить на внешних участников конфликта. Он настаивает на выводе из Ливии сирийских наемников и запрете турецких военных поставок. Еще одно условие — распустить незаконные вооруженные формирования, а арсеналы передать генералу Хафтару.

Каирская инициатива подразумевает и определенные политические меры. На переходный период египетские власти предлагают создать выборный президентский совет из представителей регионов.

Этот орган займется подготовкой выборов, поможет сформировать правительство, назначить премьер-министра и вице-премьеров. Члены совета примут участие и в разработке новой конституции.

После президентских и парламентских выборов президентский совет распустят. По мнению ас-Сиси, переходный период продлится до 2022-го. Но если этого не хватит, можно добавить еще полгода.

Условия перемирия

Многое из этого уже предлагал спикер действующей на востоке палаты представителей Агила Салех. Он, в свою очередь, взял за основу российские инициативы, не раз выдвигаемые за годы конфликта.

Сам ас-Сиси ссылался на Берлинскую конференцию, состоявшуюся в январе. Там конфликтующие стороны согласились вступить в переговоры по экономическому и политическому урегулированию в стране. Но итоговую декларацию ни Сарадж, ни Хафтар не подписали.

Впрочем, и каирская инициатива повисла в воздухе. Призывы египетского лидера прекратить бои в Ливии, с одной стороны, поддержали ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, США и ЕС. Но условия перемирия, выдвинутые ас-Сиси, встретили понимание не у всех. Например, Турция и Алжир выразили недоумение, почему Египет требует расформировать и разоружить только войска ПНС.

Сарадж на предложения Египта отреагировал жестко и категорично. После недавних побед ПНС над генералом Хафтаром западное правительство уверенно отвергло миротворчество ас-Сиси.

"Хафтар — военный преступник. Он должен понести наказание. Мы не остановимся, пока не покончим с врагом. Главарь ЛНА нелегитимен", — подчеркнул Сарадж.

В ответ ас-Сиси пригрозил вторжением в Ливию, чтобы помочь племенам на востоке страны.

© AP Photo / Francois Mori Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж после Международной конференции по Ливии в Елисейском дворце в Париже, Франция © AP Photo / Francois Mori Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж после Международной конференции по Ливии в Елисейском дворце в Париже, Франция

Буферная зона

Ливийский политолог Мустафа Фетоури не верит, что Египет готов пойти на полномасштабное участие в ливийском конфликте. Угрозы ас-Сиси он расценивает как реакцию на "провалившееся египетское миротворчество".

"Так называемая каирская декларация была мертворожденной. Многим ливийцам показалось странным, что к миру призывает Египет, который сам же и вооружает Хафтара. Ас-Сиси всегда сдержанно относился к инициативам ООН по урегулированию в Ливии. Во многом это привело к политическому тупику, в котором сейчас находится наша страна", — объясняет он РИА Новости.

По мнению эксперта, если Египет и введет войска в Ливию, то недалеко. "Возможно, Каир планирует создать буферную зону на египетско-ливийской границе. Максимум египетские военные продвинутся вглубь на 20-30 километров. Внутриполитические и международные риски крупного вторжения для режима ас-Сиси слишком высоки", — полагает Фетоури.

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов сомневается, что египтяне перейдут границу. В заявлениях ас-Сиси он видит попытку спасти Хафтара.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020 © РИА Новости / Геннадий Мельник Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020

"В Каире понимают, что ЛНА сдает позиции, а ПНС, наоборот, укрепляется. Если Сарадж возьмет под контроль всю территорию страны, это нанесет идеологический удар по Египту. В Ливии усилятся исламистские группировки. Они и сейчас есть в ПНС, что вызывает раздражение Каира. Возрастет влияние Турции, где власть много лет принадлежит умеренным исламистам. Египет не может этого допустить, поэтому то выдвигает мирные инициативы, то угрожает вторжением. Но все действия Каира пока крайне неудачны", — подчеркивает Семенов.

Он считает, что урегулирование ливийского конфликта сейчас в руках не столько Египта, сколько России и Турции. "Важно достичь компромисса по поводу Сирта и Эль-Джуфры. ПНС остановило наступление на эти города не из-за того, что им пригрозил ас-Сиси. Бои прекратились потому, что начались переговоры между Москвой и Анкарой. Турция способна повлиять на Сараджа. Преимущество России в том, что мы общаемся и с ПНС, и с ЛНА", — говорит Семенов.