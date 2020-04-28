Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не одобряли недавнее заявление господина Сарраджа, который отказывался разговаривать с маршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу. Ни то, ни другое не помогает найти устойчивый компромисс, без которого невозможно выйти из этой ситуации", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам видеовстречи глав МИД стран БРИКС.