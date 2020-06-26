Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом ежегодно отмечается во многих странах мира 26 июня. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.
Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах.
Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
Согласно данным Всемирного доклада о наркотиках (2019), около 271 миллионов человек, т.е. примерно 5,5% населения мира в возрасте 15-64 лет, употребляли наркотики хотя бы один раз. Приблизительно 35 миллионов человек, употребляющих наркотики, страдают от расстройств на почве наркопотребления, т.е. из-за наносимого здоровью вреда им может требоваться лечение.
В России наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и социальной жизни. Эксперты отмечают, что из-за нее Россия ежегодно теряет по 3,6 триллиона рублей – порядка 3,8% ВВП.
По данным МВД России, в стране регулярно или изредка употребляют наркотики не менее 1,9 миллиона человек, что составляет 1,3% населения России. Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, связанным с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 31,7% и составило в 2018 году 57,3 тысячи человек. При этом с 2010 года был зафиксирован значительный рост лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией, а также с зависимостью от психостимуляторов. За последние 10 лет число зависимых от новых психоактивных веществ выросло в РФ более чем в два раза, число зависимых от психостимуляторов увеличилось более чем в три раза. При этом ведомство отмечает тенденцию снижения общей заболеваемости наркоманией.
В июне 2010 года была утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. В феврале 2020 года МВД опубликовало для общественного обсуждения проект стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года.
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года в период 2010-2020 годов, объем изъятых из незаконного оборота наркотиков и иных подконтрольных веществ превысил 400 тонн. При этом за указанный период правоохранительные органы выявили свыше двух миллионов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% из которых являются тяжкими и особо тяжкими.
В РФ внедряются инновационные подходы к лечению наркомании, в частности, внедрены оригинальные лекарственные препараты, используются подходы к лечению на основе молекулярно-генетического анализа. Для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях созданы реабилитационные центры и отделения. При этом вся помощь является бесплатной.
В 2016 году была запущена программа тестирования учащихся на наркотики, в 2017 году – программа по выявлению злоупотребляющих алкоголем и наркотиками среди пациентов обычных соматических больниц.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников