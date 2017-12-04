Скворцова рассказала о снижении числа наркоманов в России с 2010 года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С 2010 года распространенность наркомании в России снизилась на 17% или на 58,5 тысяч человек, заявила на международной конференции "Парламентарии против наркотиков" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Министр напомнила, что с 2014 года в отношении наркопотребителей введена замена уголовного наказания возможностью пройти лечение и реабилитацию.
"В 2016 году в связи с решением суда на амбулаторное лечение было направлено 12802 больных с наркоманией. Благодаря системному комплексному подходу… удалось коренным образом изменить ситуацию в стране", — заявила Скворцова.
"С 2010 года распространенность наркомании в России снизилась на 17% или на 58,5 тысяч человек", — отметила министр.
Скворцова заявила, что, согласно последним оценкам ВОЗ, на долю нарушений здоровья, вызванных употреблением наркотиков, приходится примерно 1,5% глобального бремени болезней, на долю потребителей наркотиков приходится примерно 30% новых случаев ВИЧ-инфекции.
Глава российского Минздрава отметила, что в РФ внедряются инновационные подходы к лечению наркомании, в частности, внедрены оригинальные лекарственные препараты, используются подходы к лечению на основе молекулярно-генетического анализа.
По ее словам, для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях созданы 20 реабилитационных центров и 118 реабилитационных отделений, таким образом обеспечена доступность медицинской реабилитации для наркопотребителей. При этом вся помощь является бесплатной.
"По результатам проведенных профилактических осмотров среди почти 460 тысяч обучающихся выявлено более 2400 фактов употребления психоактивных веществ, что составило 0,5%", — заявила Скворцова, отметив, что во всех случаях были проведены беседы и выданы направления к наркологам.
Ранней диагностике, по ее словам, также способствует процедура медосвидетельствования на состояние опьянения. "В 2016 году специалистами наркологической службы медицинское освидетельствование проведено в отношении почти двух миллионов человек, у 7,5% из них установлены факты употребления наркотиков или других неалкогольных психоактивных веществ", — рассказала министр.