Скворцова рассказала о снижении числа наркоманов в России с 2010 года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С 2010 года распространенность наркомании в России снизилась на 17% или на 58,5 тысяч человек, заявила на международной конференции "Парламентарии против наркотиков" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Министр напомнила, что с 2014 года в отношении наркопотребителей введена замена уголовного наказания возможностью пройти лечение и реабилитацию.

"В 2016 году в связи с решением суда на амбулаторное лечение было направлено 12802 больных с наркоманией. Благодаря системному комплексному подходу… удалось коренным образом изменить ситуацию в стране", — заявила Скворцова.

"С 2010 года распространенность наркомании в России снизилась на 17% или на 58,5 тысяч человек", — отметила министр.

Скворцова заявила, что, согласно последним оценкам ВОЗ, на долю нарушений здоровья, вызванных употреблением наркотиков, приходится примерно 1,5% глобального бремени болезней, на долю потребителей наркотиков приходится примерно 30% новых случаев ВИЧ-инфекции.

Употребление психоактивных веществ является причиной более 450 тысяч смертей в год.

Глава российского Минздрава отметила, что в РФ внедряются инновационные подходы к лечению наркомании, в частности, внедрены оригинальные лекарственные препараты, используются подходы к лечению на основе молекулярно-генетического анализа.

По ее словам, для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях созданы 20 реабилитационных центров и 118 реабилитационных отделений, таким образом обеспечена доступность медицинской реабилитации для наркопотребителей. При этом вся помощь является бесплатной.

По ее словам, ежегодно около 38,5 миллиона человек проходят медицинские осмотры психиатрами и психиатрами-наркологами, которые включают лабораторные исследования на прием наркотиков. "Частота выявления факторов употребления наркотиков в ходе указанных осмотров составляет 0,03%", — заявила министр, добавив, что выявление приема наркотиков проходит и по итогам диспансеризации, а с 2015 года раннее выявление незаконного потребления наркотических средств организовано и в образовательных организациях.

"По результатам проведенных профилактических осмотров среди почти 460 тысяч обучающихся выявлено более 2400 фактов употребления психоактивных веществ, что составило 0,5%", — заявила Скворцова, отметив, что во всех случаях были проведены беседы и выданы направления к наркологам.

Ранней диагностике, по ее словам, также способствует процедура медосвидетельствования на состояние опьянения. "В 2016 году специалистами наркологической службы медицинское освидетельствование проведено в отношении почти двух миллионов человек, у 7,5% из них установлены факты употребления наркотиков или других неалкогольных психоактивных веществ", — рассказала министр.