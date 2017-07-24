Новая ФСКН: в Госдуме призвали к радикальным мерам в борьбе с наркоманией

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ отмечают некоторое снижение числа наркоманов в стране, объясняя это совместной работой всех ведомств после ликвидации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков; вместе с тем в Госдуме звучат идеи о более радикальных мерах в борьбе с наркоманией – наказании за употребление.

ФСКН и миграционная служба были ликвидированы как самостоятельные федеральные службы указом президента в апреле 2016 года, их функции переданы МВД. Правительство РФ ранее распорядилось завершить ликвидационные мероприятия по упразднению ведомств до 1 июля 2017 года, позднее этот срок был продлен до 1 октября.

В министерстве здравоохранения РИА Новости сообщили, что статистические данные свидетельствуют о снижении первичной заболеваемостью наркологическими расстройствами. В 2016 году этот показатель снизился на 17,1%, составив 156,7 случая на 100 тысяч населения (против 189,1 случая в 2015 году). Снижается также распространенность наркологических расстройств: этот показатель в прошлом году уменьшился на 9,3% в сравнении с 2015 годом (1642,3 случая на 100 тысяч населения против 1811,1 случая). В то же время увеличиваются значения показателей долгосрочных ремиссий среди всех пациентов наркологического профиля, отметили в Минздраве.

Активное взаимодействие



Как сообщил РИА Новости главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, за год с момента ликвидации ФСКН число наркоманов в стране немного снизилось. Это, по его словам, стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию.

Как рассказал специалист Минздрава, за прошедший год была запущена программа тестирования учащихся на наркотики, в целом ситуация стабилизируется. "Мы тестируем и выявляем учащихся, которые потребляют наркотики, проводим там профилактические мероприятия с этими ребятами, это основное. А количество наркоманов в стране немножко снизилось, поэтому мы считаем, что ситуация стабилизируется", — сообщил Брюн.

По его словам, сложно определить, с чем связана эта тенденция, но стоит отметить активные действия всех заинтересованных ведомств: государство активно работает над решением проблемы, профилактикой наркомании занимаются не только МВД, но и другие ведомства – и образование, и здравоохранение; это дает свои результаты, отметил собеседник агентства.

"Полиция лучше ловит, врачи лучше выявляют, образование тоже занимается выявлением и образовательными программами. То есть общими усилиями просвещаем семьи, родителей, это тоже дает свои результаты. Сказать, что какое-то одно ведомство в приоритете, наверное, невозможно, это такая проблема, которая может быть решена только всеми — и гражданским обществом, и государством в активном взаимодействии. Тогда получаются результаты", — отметил Брюн.

Он уточнил, что сейчас запущена программа по выявлению злоупотребляющих алкоголем и наркотиками среди пациентов обычных соматических больниц.

"Мы выявляем до 15% лиц, которые имеют соматические заболевания, там кардиологические, гастроэнтерологические, пульмонологические. Эти 15% связаны со злоупотреблением алкоголем или наркотиками. Так что такую программу мы начали… она будет расширяться на амбулаторные поликлиники по раннему выявлению злоупотребляющих алкоголем, табаком и наркотиками. Так что такая программа начата, и она развивается", — рассказал нарколог.

Как рассказали РИА Новости в Минздраве, межведомственное взаимодействие по вопросам контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется в рамках деятельности Государственного антинаркотического комитета и межведомственных рабочих групп.

"Следует отметить, что в настоящее время продолжается интеграция на уровне междисциплинарных взаимоотношений специалистов наркологического профиля со специалистами других медицинских направлений, которая является важной частью системы профилактики наркологических расстройств и в той или иной степени связанных с ними заболеваний и состояний", — уточнили в Минздраве.

В ведомстве отмечают перспективность организации и активного поддержания совместной деятельности наркологической службы и службы медицинской профилактики.

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Вопрос эффективности



Мнения парламентариев об эффективности борьбы с наркотиками за прошедший с момента ликвидации ФСКН год при этом разошлись. Так, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия") заявил, что работа по борьбе с наркотиками в РФ после ликвидации ФСКН ведется весьма эффективно.

"Работа осуществляется весьма эффективно. Для полиции борьба с незаконным наркооборотом – традиционно одно из самых главных направлений, поэтому они как работали, так и работают. Я не вижу негативных последствий после реформы, которая произошла. Ситуация хуже не стала. Мы наблюдаем задержание виновных и изъятие наркотиков, а это главное", — рассказал Пискарев РИА Новости, добавив, что для более детального анализа ситуации необходимо запросить соответствующую статистику в МВД.

Иного мнения придерживается первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"). Депутат считает, что опасения экспертов, предрекавших ухудшение ситуации после ликвидации ФСКН, подтверждаются.

"Ликвидация наркоконтроля негативно сказалась на борьбе с наркотиками. К сожалению, у МВД слишком много направлений работы, и борьба с наркотиками, к сожалению, для них приоритетом не является. Есть более серьезные, по их мнению, группы преступлений, которыми надо заниматься. Самое главное — сократился штат людей "на земле", оперативных работников, которые занимаются борьбой с наркотиками, выявлением распространителей этой заразы", — заявил Емельянов агентству; со слов парламентария, число оперативных сотрудников в некоторых городах РФ сократилось в три раза.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что борьба с наркопреступностью — это комплексная государственная политика. "Каждое ведомство в пределах компетенции обязательно должно повышать эффективность своей работы в борьбе с наркопреступностью, исходя из понимания особой опасности этих преступлений и важности защиты общественной и государственной безопасности, защиты молодого поколения, против которого прежде всего обращено наркотическое оружие преступников", — сказала Яровая РИА Новости.

При этом политик отметила, что наркомания является мировой проблемой, в борьбе с которой Россия выступает инициатором многих решений. "Россия выступила инициатором очень многих международных решений и настаивает на создании антитеррористической коалиции, потому что наркобизнес – это в том числе и источник финансирования терроризма", — сказала она.

Яровая также напомнила, что в комплексную государственную политику, которая является составной частью стратегии нацбезопасности, входят инициативы в рамках Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также решения на законодательном уровне. В частности, пояснила она, такие, как установление пожизненного лишения свободы за производство и сбыт наркотиков, процедура отнесения новых веществ в список психотропных и наркотических, обязательное наркотестирование для ряда профессий и освобождение от ответственности при условии прохождения лечения, меры реабилитации и ресоциализации наркозависимых.

Радикальные меры и новая ФСКН



Вместе с тем некоторые депутаты говорят о необходимости обратиться к радикальным мерам вплоть до введения ответственности за употребление запрещенных веществ. Например, Емельянов полагает, что необходимо вновь учредить специальный орган по борьбе с наркотиками. "Я считаю, что ликвидация ФСКН была ошибкой… Я бы вернул специализированный орган по борьбе с наркотиками, безусловно", — заявил он.

При этом депутат не исключил необходимости обратиться к таким радикальным мерам по борьбе с наркотиками, как "ужесточение наказания", введение наказания за употребление наркотиков, "потому что профилактика не очень работает".

"Самое главное – это усиление ответственности за пропаганду употребления наркотиков", — заявил парламентарий. Емельянов пояснил, что сейчас "сплошь и рядом на молодежных каналах можно слышать, что наркомания – это излечимо", что легкие наркотики – "это не страшно, что привыкание не возникает" и так далее. Депутат уверен, что за такую "пропаганду наркотиков, за снижение неприятия наркотиков тоже должна быть ответственность".

Тем не менее в ближайшее время вряд ли стоит ждать соответствующие законопроекты. "Мы их обсуждаем на экспертном уровне, но дело в том, что есть серьезное лобби, которое противостоит принятию таких мер, к сожалению. Под предлогами гуманности и так далее. Хотя по сути это не гуманность, а лоббирование интересов наркотического лобби", — сказал депутат, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать соответствующие законопроекты в ближайшее время.

Как показал недавний опрос ВЦИОМ, проведенный в преддверии международного дня борьбы с наркотиками, свыше трёх четвертей россиян (78%) одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков. Подавляющее большинство россиян (93%) также высказались против свободной продажи любых наркотических веществ; но каждый десятый респондент в возрасте 18-34 лет, как и 14% жителей столичных городов, по данным ВЦИОМ, допускает легализацию "лёгких" наркотиков. Более половины (52%) участников опроса отметили увеличение доли наркозависимых в последние годы, при этом наши сограждане склонны считать наркоманию скорее не общественной, а реальной болезнью, которая нуждается в лечении.