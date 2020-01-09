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В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

11:57 09.01.2020 (обновлено: 12:23 09.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В декабре правительство на заседании одобрило соответствующий законопроект. Он подготовлен в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока. Как заявил позднее журналистам глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, документ будет рассмотрен комитетом в приоритетном порядке, как он поступит в палату.
Сайт интернет-издания Meduza
27 декабря 2019, 16:31
В России могут ввести реальный срок за пропаганду наркотиков в Сети
Как отмечается в проекте, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, инициатива ужесточает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.
Также в пояснительной записке отмечается, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность. В этой связи за неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей, за повторное аналогичное нарушение в течение года - для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 до 800 тысяч рублей.
Молодой человек переписывается в телефоне
21 ноября 2019, 11:51
Следить за пропагандой наркотиков в Сети будут отдельные подразделения МВД
26300010
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Василий ПискаревГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какие штрафы...на нары!
9 января, 12:09
SLSergey Limonov
610004
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