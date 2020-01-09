В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В декабре правительство на заседании одобрило соответствующий законопроект. Он подготовлен в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока. Как заявил позднее журналистам глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, документ будет рассмотрен комитетом в приоритетном порядке, как он поступит в палату.

Как отмечается в проекте, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, инициатива ужесточает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.