МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Экономические потери России от наркомании составляют 3,6 триллиона рублей в год, это порядка 3,8% от ВВП страны, к такому выводу пришли эксперты федерального проекта "Трезвая Россия".

Расчеты подготовлены в рамках обнародованного в понедельник "Антинаркотического рейтинга регионов-2018", согласно которому среди лидеров по потреблению наркотиков оказались Приморский край, Еврейская автономная и Сахалинская области. Самыми благополучными названы Архангельская область (первое место), Чукотский автономный округ (второе) и Волгоградская область (третье).

"Анализ сведений, представленных медицинским сообществом, наркологами, психологами, представителями силовых структур, судебной системы, бизнес-сообщества, пострадавших от наркоманов семей, показал, что ежемесячные экономические потери на одного наркозависимого составляют в среднем 200 тысяч рублей (кражи, разбои, незаконный оборот наркотических средств, нагрузка на медицинские и социальные учреждения, трудовые ресурсы и так далее). В год такие потери равны 2,4 миллиона рублей", — говорится в исследовании, поступившем в РИА Новости.

По предварительным оценкам экспертов движения "Трезвая Россия", среднее реальное количество наркозависимых в России составляет пять миллионов человек. При этом наиболее проблемной является треть из них, что было учтено при проведении расчета.

"Таким образом, даже по самым скромным подсчетам экономические потери общества и государства за один год составляют 3,6 триллиона рублей, что составляет около 3,8% от ВВП России в 2017 году", — сообщается в тексте исследования.

Принятие конкретных и эффективных мер по борьбе с наркоманией увеличит темпы роста ВВП, улучшит социальные и демографические показатели, считают инициаторы "Антинаркотического рейтинга регионов". Они предлагают властям тех регионов России, которые оказались в "последней десятке" рейтинга, "оперативно и системно активизировать действенную профилактику наркомании".

Эксперты "Трезвой России" выступают за внедрение новой, комплексной системы защиты здоровья россиян от наркотической угрозы, которая, в частности, предполагает принятие единых стандартов реабилитации и ресоциализации наркоманов, реформу государственного антинаркотического комитета и передачу полномочий его председателя секретарю совета безопасности России, определение единых критериев эффективности региональных антинаркотических комиссий и создание на базе МВД России специальных оперативных подразделений антинаркотической "киберполиции".