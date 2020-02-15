МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Число зависимых от новых психоактивных веществ выросло в РФ более чем в два раза за 10 лет, число зависимых от психостимуляторов увеличилось более чем в три раза, следует из статистики МВД РФ.
При этом ведомство отмечает тенденцию снижения общей заболеваемости наркоманией.
"С 2010 года наблюдается рост более чем в два раза количества лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией (2018 год – 63,4 тысячи человек, 2015 год – 48,9 тысячи человек, 2010 год – 26,4 тысячи человек) и более чем в три раза – с зависимостью от психостимуляторов (2018 год – 24,8 тысячи человек, 2015 год – 16,6 тысячи человек, 2010 год – 7,8 тысячи человек", - говорится в проекте стратегии антинаркотической политики РФ до 2020 года, опубликованной МВД.
Вместе с тем, согласно данным федерального статистического наблюдения, общее количество зарегистрированных наркологической службой пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось на 25% и в 2018 году составило 505,6 тысячи человек или 344,5 на 100 тысяч населения.
"Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, связанным с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 31,7% и составило в 2018 году 57,3 тысячи человек или 39,0 на 100 тысяч населения", - говорится в проекте.
Кроме того, по сравнению с 2015 годом число лиц, употребляющих наркотики инъекционным способом, снизилось на 31,8% (2018 год – 229,9 тысячи человек).