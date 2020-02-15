МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ

"С 2010 года наблюдается рост более чем в два раза количества лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией (2018 год – 63,4 тысячи человек, 2015 год – 48,9 тысячи человек, 2010 год – 26,4 тысячи человек) и более чем в три раза – с зависимостью от психостимуляторов (2018 год – 24,8 тысячи человек, 2015 год – 16,6 тысячи человек, 2010 год – 7,8 тысячи человек", - говорится в проекте стратегии антинаркотической политики РФ до 2020 года, опубликованной МВД.