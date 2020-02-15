МВД опубликовало проект новой стратегии антинаркотической политики

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало для общественного обсуждения проект стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года.

Документ был разработан в связи с тем, что в 2020 году завершает действие прежняя антинаркотическая стратегия страны. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

"На основе ежегодного мониторинга наркоситуации, проводимого Государственным антинаркотическим комитетом и антинаркотическими комиссиями в субъектах РФ, осуществлен анализ и прогноз развития наркоситуации в стране на планируемый проектом стратегии период", - говорится в пояснительной записке.

В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели, предусмотрен перечень направлений для ее достижения, определены актуальные угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Целями проекта стратегии определены сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для немедицинского потребления, уровня негативных последствий такого потребления, формирование нетерпимости общества к участию в незаконном обороте наркотиков.