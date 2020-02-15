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2020-02-15T09:23+0300
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МВД опубликовало проект новой стратегии антинаркотической политики
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РИА Новости

МВД опубликовало проект новой стратегии антинаркотической политики

09:23 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало для общественного обсуждения проект стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года.
Документ был разработан в связи с тем, что в 2020 году завершает действие прежняя антинаркотическая стратегия страны. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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"На основе ежегодного мониторинга наркоситуации, проводимого Государственным антинаркотическим комитетом и антинаркотическими комиссиями в субъектах РФ, осуществлен анализ и прогноз развития наркоситуации в стране на планируемый проектом стратегии период", - говорится в пояснительной записке.
В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели, предусмотрен перечень направлений для ее достижения, определены актуальные угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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Целями проекта стратегии определены сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для немедицинского потребления, уровня негативных последствий такого потребления, формирование нетерпимости общества к участию в незаконном обороте наркотиков.
Кроме того в документе актуализированы наиболее важные основные задачи реализации Стратегии. Для достижения целей стратегии и решения ее основных задач сформированы приоритетные направления.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияБезопасность
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