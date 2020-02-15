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В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков
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РИА Новости

В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков

09:29 15.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Свыше 400 тонн наркотических веществ изъято из незаконного обора в РФ в период 2010 – 2020 годов, следует из опубликованного МВД проекта стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.
"В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года в период 2010 – 2020 годов… объем изъятых из незаконного оборота наркотиков и иных подконтрольных веществ превысил 400 тонн", - говорится в документе.
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Кроме того в документе сообщается, что правоохранительные органы за указанный период выявили свыше 2 миллионов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 миллиона) из которых тяжкие и особо тяжкие.
"Раскрыто более 45 тысяч наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп. Пресечена деятельность около 8 тысяч преступных сообществ, многие из которых имели транснациональный характер", - следует из документа.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияПроисшествия
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