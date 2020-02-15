В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков

"В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года в период 2010 – 2020 годов… объем изъятых из незаконного оборота наркотиков и иных подконтрольных веществ превысил 400 тонн", - говорится в документе.

Кроме того в документе сообщается, что правоохранительные органы за указанный период выявили свыше 2 миллионов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 миллиона) из которых тяжкие и особо тяжкие.