История блокировки мессенджера Telegram в России

В середине июля 2017 года основатель Telegram Павел Дуров заявил, что получил от ФСБ запросы на предоставление информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров, использующих мессенджер. Однако он не ответил на запросы, а 27 сентября сообщил, что ведомство составило административные протоколы на мессенджер в связи с нарушением требований закона о связи.