История блокировки мессенджера Telegram в России

Мессенджер Telegram – это приложение для обмена сообщениями для смартфонов, планшетов и компьютеров, с помощью которого можно отправлять сообщения, фотографии, видео и файлы любого типа (doc, zip, mp3 и т.д.). Кроме того, в нем можно создавать группы до 200 тысяч человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию. Приложение Telegram позволяет отправлять сообщения на свои телефонные контакты и находить людей по именам пользователей. Этим мессенджер похож на SMS и электронную почту вместе взятые.
Мессенджер позволяет создавать секретные чаты, где весь трафик шифруется от устройства до устройства. Сообщения из секретного чата нельзя переслать, но можно задать сообщениям время, через которое они самостоятельно удаляются после прочтения собеседником. Также в секретных чатах доступен таймер самоуничтожения.
Мессенджер Telegram был разработан под руководством братьев Павла и Николая Дуровых из России. Павел Дуров, основатель социальной сети "ВКонтакте", обеспечивает финансовую и идеологическую поддержку, тогда как Николай Дуров занят технической стороной.
Версия Telegram для операционной системы Apple iOS стала доступной для загрузки в AppStore в августе 2013 года, а версия для Android выложена в Google Play в сентябре 2014 года.
В настоящее время мессенджер Telegram поддерживается устройствами на iOS, Android, Windows и других ОС.
Приложение является бесплатным. Голосовые звонки через Telegram доступны пользователям по всему миру. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке.
В апреле 2020 года стало известно, что ежемесячная аудитория мессенджера Telegram составляет 400 миллионов человек.
Хотя братья Дуровы родились в России, как и некоторые из ключевых разработчиков, мессенджер Telegram не связан с Россией ни юридически, ни физически. Штаб-квартира Telegram находится в Дубае (ОАЭ).
О рассмотрении возможности ограничения доступа российских пользователей к Telegram заговорили в 2015 году. Депутат Госдумы Александр Агеев обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить мессенджер. По его словам, Telegram могли использовать террористы "Исламского государства"*. Спустя год общественники попросили Генпрокуратуру и Роскомнадзор вновь проверить Telegram. Они утверждали, что нашли телеграм-каналы с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и пособиями по диверсионной работе.
В июле 2016 года президентом РФ был подписан пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), который обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Согласно пакету законов, мессенджеры и соцсети обязаны при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования. Норма о хранении пользовательского трафика вступила в силу с 1 июля 2018 года.
Основатель Telegram Павел Дуров не раз заявлял, что дешифровка пользовательской переписки невозможна, так как ключи фактически находятся на пользовательских устройствах. Эксперты отсутствие такой возможности подтверждали.
Противостояние Роскомнадзора и Telegram началось в мае 2017 года.
В связи с тем, что в России с 1 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", который обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеров) предоставлять по требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр, в начале мая 2017 года ведомство направило в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Роскомнадзор предупредил компанию, что иначе ресурс может быть заблокирован.
Во второй половине июня 2017 года на сайте Роскомнадзора было опубликовано заявление его главы Александра Жарова, в котором говорилось, что сотрудники ведомства практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация мессенджера на эти обращения не ответила.
Основатель Telegram Дуров заявил, что если речь идет о предоставлении Роскомнадзору исключительно регистрационных данных Telegram, то он согласен на включение мессенджера в реестр. При этом Дуров заявил, что команда Telegram не собирается выполнять требования "закона Яровой", назвав его "нереализуемым технически". 28 июня 2017 года мессенджер Telegram начал работать в российском правовом поле, его внесли в реестр Роскомнадзора.
На фоне спора Роскомнадзора и Telegram ФСБ сообщила, что террористы в России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют Telegram. По данным службы, этот мессенджер использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга в апреле 2017 года.
В середине июля 2017 года основатель Telegram Павел Дуров заявил, что получил от ФСБ запросы на предоставление информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров, использующих мессенджер. Однако он не ответил на запросы, а 27 сентября сообщил, что ведомство составило административные протоколы на мессенджер в связи с нарушением требований закона о связи.
Мировой судья Мещанского района Москвы, рассмотрев административные материалы, признал компанию виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.31 КоАП РФ (неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений), и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Решение было обжаловано представителями компании в Европейском суде по правам человека. В декабре 2017 года Telegram обратился в Верховный суд с иском о признании недействующим приказа спецслужбы, регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей. ВС отклонил исковые требования 20 марта 2018 года. В августе 2018 года Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе решение ВС. Telegram обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на решение о назначении штрафа.
6 апреля 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с иском о блокировке мессенджера Telegram из-за отказа компании предоставлять ФСБ ключи шифрования, необходимые для декодирования сообщений пользователей. В конце марта ведомство предоставило мессенджеру 15 дней для предоставления всех необходимых данных. Однако запрашиваемые сведения так и не были получены.
13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы заблокировал доступ к мессенджеру на всей территории РФ. Роскомнадзор внес мессенджер в реестр запрещенных интернет-ресурсов. Условием разблокировки Telegram стало предоставление властям ключей для расшифровки сообщений. 14 мая юристы мессенджера в Мосгорсуде оспорили решение о блокировке и попросили отменить решение Таганского суда. 14 июня 2018 года Мосгорсуд ответил отказом. Верховный суд РФ также отклонил кассационную жалобу юристов мессенджера Telegram.
16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram. Основатель и владелец мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.
Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжал работать. В Роскомнадзоре, в свою очередь, отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.
В России прошло несколько акций в поддержку Telegram. В частности, 30 апреля 2018 года в центре Москвы прошел митинг в поддержку Telegram, в котором приняли участие 7,5 тысяч человек. 1 мая 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся марш за свободный интернет.
В марте 2018 года несколько пользователей Telegram подали иск с указанием на то, что требование ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки всех пользователей является незаконным. Однако Мещанский суд Москвы отказал в принятии искового заявления, так как из его содержания не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы заявителей. В сентябре Мосгорсуд оставил данное решение без изменения. Пользователи подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ, но 1 февраля 2019 года стало известно, что он отклонил жалобу.
19 декабря 2018 года создатель мессенджера Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. Ряд экспертов связывает ликвидацию Telegram Messenger LLP с преобразованием бизнеса Дурова.
26 декабря 2018 года компания "Яндекс" удалила из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера.
15 июня 2020 года стало известно, что партия "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, запрещающий блокировать мессенджер Telegram во время режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Минкомсвязи документ не поддержало. По словам Павла Дурова, разблокировка мессенджера Telegram в РФ позволила бы 30 миллионам пользователей в России более комфортно использовать сервис.
18 июня 2020 года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников