Дуров прокомментировал предложения разблокировать Telegram в России

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разблокировка мессенджера Telegram в РФ позволила бы 30 миллионам пользователей в России более комфортно использовать сервис, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов в апреле подготовили законопроект, которым предлагается запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информресурса госорганов. Проект предлагает дополнить статью 15.4 закона "Об информации" положением, согласно которому решение о блокировке не касается организаторов распространения информации в интернете, "сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".
Парламентарии также направили запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, в котором просили поддержать проект.
"Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Telegram за годы своего существования усовершенствовал методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, команда мессенджера пресекает "десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно".
"Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних шести лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы", - добавил он.
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре, в свою очередь, отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.
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