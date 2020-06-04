Дуров прокомментировал предложения разблокировать Telegram в России

"Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Telegram за годы своего существования усовершенствовал методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, команда мессенджера пресекает "десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно".

"Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних шести лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы", - добавил он.