Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", — поясняется в сообщении регулятора.
Там также сказано, что ведомство готово взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.
Сейчас еженедельно удаляется примерно 2,5 тысячи материалов о суицидальном поведении, 1,3 тысячи — экстремистского и террористического характера, 800 — пропагандирующих употребление наркотиков, а также 300 — с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
4 июня, 19:49Сказано в эфиреTelegram в России заблокирован – или все-таки нет? Комментарий экспертаОснователь Telegram Павел Дуров приветствовал предложение снять блокировку мессенджера в России. Автор одного из Telegram-каналов Алексей Никушин в эфире радио Sputnik отметил, что и сейчас эффективность блокировки мессенджера вызывает сомнения.
В июле 2017 года Telegram Messenger LLP внесли в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018-го служба начала блокировать мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений.
Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает действовать. В ведомстве не раз отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.
15 июня, 13:04Telegram: разблокировать неблокируемое