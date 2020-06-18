Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

Telegram в России заблокирован – или все-таки нет? Комментарий эксперта Основатель Telegram Павел Дуров приветствовал предложение снять блокировку мессенджера в России. Автор одного из Telegram-каналов Алексей Никушин в эфире радио Sputnik отметил, что и сейчас эффективность блокировки мессенджера вызывает сомнения.