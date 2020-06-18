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Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:00
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму" просто Паша теперь сам будет расшифровывать трафик для ФСБ.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151859/46/1518594640_0:183:1800:1196_1400x0_80_0_0_baafa19c044668ecf13ccaf4002ca304.jpg
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РИА Новости
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353
60
telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

15:03 18.06.2020 (обновлено: 18:00 18.06.2020)
50342
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", — поясняется в сообщении регулятора.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
8 июня, 21:35
Доступнее некуда. В Минкомсвязи раскрыли, зачем используют Telegram
Там также сказано, что ведомство готово взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.
Сейчас еженедельно удаляется примерно 2,5 тысячи материалов о суицидальном поведении, 1,3 тысячи — экстремистского и террористического характера, 800 — пропагандирующих употребление наркотиков, а также 300 — с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Логотип мессенджера Telegram
4 июня, 19:49Сказано в эфире
Telegram в России заблокирован – или все-таки нет? Комментарий экспертаОснователь Telegram Павел Дуров приветствовал предложение снять блокировку мессенджера в России. Автор одного из Telegram-каналов Алексей Никушин в эфире радио Sputnik отметил, что и сейчас эффективность блокировки мессенджера вызывает сомнения.
В июле 2017 года Telegram Messenger LLP внесли в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018-го служба начала блокировать мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений.
Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает действовать. В ведомстве не раз отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.
Telegram: разблокировать неблокируемое
15 июня, 13:04
Telegram: разблокировать неблокируемое
2799031731156
Обсудить 89
TelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
Популярные комментарии
Заживем теперь!))
18 июня, 15:09
Сержик Дмитриевич
16992120010
"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму" просто Паша теперь сам будет расшифровывать трафик для ФСБ.
18 июня, 15:14
Арина Жанжора
16031732025
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