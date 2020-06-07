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Биография Татьяны Друбич
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РИА Новости

Биография Татьяны Друбич

02:37 07.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Друбич
Актриса Татьяна Друбич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актриса Татьяна Люсьеновна Друбич родилась 7 июня 1960 года (по другим источникам – 7 июня 1959 года) в Москве.
В 1982 году окончила лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института имени Семашко (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова).
С 1992 года работала врачом Первой гомеопатической больницы.
В кино Татьяна Друбич снимается с 1971 года. Будучи школьницей, она исполнила роль Алены в фильме Инны Туманян "Пятнадцатая весна", рассказывающем о событиях Великой Отечественной войны. Затем последовала лирическая картина Сергея Соловьева "Сто дней после детства" (1975), в которой юная актриса запомнилась зрителям в венке из полевых цветов и с книгой "Письма о любви" на французском языке. Фильм имел большой успех и был удостоен "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.
В 1970-1980-х годах Татьяна Друбич снялась в фильмах "Смятение чувств" (1977) Павла Арсенова, "Особо опасные" (1979) Суламбека Мамилова, "Храни меня, мой талисман" (1986) Романа Балаяна, "Десять негритят" (1987) Станислава Говорухина, "Черный монах" (1988) Ивана Дыховичного.
Наибольший успех сопутствовал актрисе в картинах режиссера Сергея Соловьева, ставшего впоследствии ее мужем, – "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), "Асса" (1987), "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" (1989).
В 2000-х годах она сыграла главные роли в фильмах Сергея Соловьева "О любви" (2003), "2-Асса-2" (2008) и "Анна Каренина" (2009).
Татьяна Друбич также снималась в фильмах "Анна Карамазофф" (1991) Рустама Хамдамова и "Привет, дуралеи!" (1996) Эльдара Рязанова.
В 2011 году она исполнила роль Надежды в картине Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты".
На театральной сцене Друбич играла в спектакле "Опыт освоения пьесы "Чайка" системой Станиславского" в Театре наций.
Актриса – сопредседатель попечительского фонда помощи хосписам "Вера".
В 2009 году Татьяна Друбич получила приз Гильдии актеров кино России "За лучшую "Анну Каренину" в 21 веке на мировом экране" кинофестиваля "Созвездие".
В 2013 году она была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Последняя сказка Риты".
Татьяна Друбич была замужем за режиссером Сергеем Соловьевым. Их дочь Анна Соловьева – композитор, написала музыку к фильмам "Анна Каренина" (2009), "Одноклассники" (2009), "Звезда" (2014), "Большой" (2016), "Одесса" (2019) и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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