Биография Татьяны Друбич

В 1982 году окончила лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института имени Семашко (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова).

С 1992 года работала врачом Первой гомеопатической больницы.

В 2000-х годах она сыграла главные роли в фильмах Сергея Соловьева "О любви" (2003), "2-Асса-2" (2008) и "Анна Каренина" (2009).