Источник рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Режиссер Сергей Соловьев все еще находится в больнице, но самочувствие у него нормальное, настроение хорошее, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
Ранее собеседник агентства сообщал, что Соловьева госпитализировали, но не привел никаких подробностей.
"Как себя чувствует человек в больнице? Не так хорошо, как обычно, но ничего такого, о чем писали СМИ. Все нормально. Сергей Александрович еще в больнице, но идет на поправку. Все происходит согласно пожеланию докторов. Настроение у него хорошее, все в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Бывшая жена кинорежиссера Татьяна Друбич также подтвердила РИА Новости в понедельник, что Соловьев чувствует себя хорошо.
Соловьев – режиссер культового советского фильма "Асса", от также снял такие картины, как "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие.