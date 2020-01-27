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Культура
2020-01-27T12:40+0300
https://ria.ru/20200127/1563917041.html
Источник рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
https://cdn25.img.ria.ru/images/156362/41/1563624152_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e579e2b71fed218872c201d630f8cc4b.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева

12:40 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России, режиссер Сергей Соловьев
Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Режиссер Сергей Соловьев все еще находится в больнице, но самочувствие у него нормальное, настроение хорошее, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
Ранее собеседник агентства сообщал, что Соловьева госпитализировали, но не привел никаких подробностей.
"Как себя чувствует человек в больнице? Не так хорошо, как обычно, но ничего такого, о чем писали СМИ. Все нормально. Сергей Александрович еще в больнице, но идет на поправку. Все происходит согласно пожеланию докторов. Настроение у него хорошее, все в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Бывшая жена кинорежиссера Татьяна Друбич также подтвердила РИА Новости в понедельник, что Соловьев чувствует себя хорошо.
Соловьев – режиссер культового советского фильма "Асса", от также снял такие картины, как "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие.
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КультураСергей Соловьев (режиссер)МоскваТатьяна Друбич
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