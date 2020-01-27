Источник рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева

"Как себя чувствует человек в больнице? Не так хорошо, как обычно, но ничего такого, о чем писали СМИ. Все нормально. Сергей Александрович еще в больнице, но идет на поправку. Все происходит согласно пожеланию докторов. Настроение у него хорошее, все в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.