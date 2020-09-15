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Культура
https://ria.ru/20200915/kristi-1577109768.html
Блондин Пуаро и спортсменка мисс Марпл: шедевры экранизаций Агаты Кристи
Еще при жизни Агаты Кристи вышло около пятидесяти экранизаций ее романов, пьес и рассказов. Королева британского детектива и сейчас вдохновляет... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:00
2020-09-15T08:00
что посмотреть
кеннет брана
культура
книги
кино и сериалы
уиллем дефо
марлен дитрих
агата кристи (агата маллоуэн)
станислав говорухин
татьяна друбич
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<strong>МОСКВА, 15 сентября — РИА Новости, Лев Рыжков.</strong> Еще при жизни Агаты Кристи вышло около пятидесяти экранизаций ее романов, пьес и рассказов. Королева британского детектива и сейчас вдохновляет кинематографистов. Не все фильмы равноценны — есть откровенная халтура, но встречаются и подлинные шедевры. О самых интересных киноверсиях произведений Агаты Кристи, которой сегодня исполнилось 130 лет, — в материале РИА Новости.Убийство в "Восточном экспрессе" (1974)На склоне лет Агата Кристи разочаровалась в кинематографе. Экранизации своих историй (за редкими исключениями) она считала очень плохими. И поэтому известный голливудский режиссер Сидни Люмет, предложивший писательнице сделать фильм по роману "Убийство в "Восточном экспрессе", получил отказ. Спас проект член британской королевской семьи — адмирал Луис Маунтбеттен. Он убедил автора поверить человеку из Голливуда. Агата Кристи присутствовала на премьере. Когда же ее спросили, понравилось ли увиденное, писательница кино в целом одобрила, но все-таки съязвила: "Усики у Пуаро жидковаты". В фильме снялись около десятка звезд первой величины: Лорен Бэколл, Шон Коннери, Энтони Перкинс, Ванесса Редгрейв. Эркюлем Пуаро стал британский актер Альберт Финни. "Убийство в "Восточном экспрессе" не только полностью окупилось (полтора миллиона долларов затрат и 27,6 миллиона дохода), но и заработало "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Драгоценной статуэтки удостоилась Ингрид Бергман. При этом звезда делала буквально все, чтобы "Оскар" не получить. Она отказалась от большой роли русской графини, предпочтя эпизодический выход в качестве горничной-шведки. Позже выяснилось, что за годы жизни в Голливуде Ингрид утратила скандинавский акцент. Пришлось срочно нанимать репетитора, чтобы освежить в памяти то, как говорят по-английски в Стокгольме.В 2017 году Кеннет Брана снял ремейк легендарной картины. Кроме самого режиссера, сыгравшего Пуаро, в новой версии задействованы уже современные звезды первой величины: Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Джонни Депп, Джуди Денч, Мишель Пфайффер и другие. Смерть на Ниле (1978)Фильм полностью снят в Африке, на пароходе, который курсировал по Нилу из Египта в Судан и обратно. Зной настолько выматывал, что рабочая смена длилась не дольше двух часов. И то ранним утром. Но это была не единственная сложность. Например, в Африку категорически отказался ехать прежний Пуаро — Альберт Финни. Его срочно заменили Питером Устиновым (даже несмотря на неподходящий цвет волос). Во всех книгах бельгийский сыщик — брюнет, а тут вдруг стал блондином. Тем не менее Устинов в образ мастера сыска вжился и играл его еще десять лет.В других ролях также суперзвезды: Бетт Дэвис, Миа Фэрроу, Джейн Биркин. Тем не менее фильм с серьезным бюджетом (7,9 миллиона долларов) окупился гораздо хуже "Убийства в "Восточном экспрессе", заработав 14,5 миллиона. Картине присудили "Оскар" за лучшие костюмы. За кадром остались страдания изнывавших от жары актеров, зато роскошь "картинки" поражала воображение. В СССР, где "Смерть на Ниле" вышла в прокат в 1981 году под названием "Роковое путешествие", смотрели на интерьеры, костюмы, пейзажи и говорили: "Живут же люди!" В октябре 2020 года Кеннет Брана <a href="https://ria.ru/20200820/1576021014.html" target="_blank">обещает</a> представить ремейк теперь уже "Смерти на Ниле".Неудача Пуаро (2002)В России рассказы с участием Пуаро экранизировали всего дважды. В 1989 году сыщика в фильме "Загадка Эндхауса" сыграл Анатолий Равикович. Но более запоминающийся образ создал Константин Райкин в пятисерийной интерпретации романа "Убийство Роджера Экройда", сделанной Сергеем Урсуляком. Если в начале Райкин эксцентричен, то чем дальше, тем он серьезнее, а в финале — по-настоящему грозный.В ленте также снимались Сергей Маковецкий (доктор Шеппард) и Светлана Немоляева — в роли истеричной светской дамы. Сериал не получил культового статуса, хотя, без сомнения, его заслуживает — как бережным отношением к тексту, так и прекрасной игрой актеров.Свидетель обвинения (1957)До выхода "Убийства в "Восточном экспрессе" это была единственная экранизация Агаты Кристи, которая понравилась писательнице. Безусловная звезда картины — легендарная Марлен Дитрих. Незадолго до этой премьеры она застраховала свои ноги на миллион долларов. В фильме дива демонстрирует их не только в самом выгодном ракурсе, но еще и с "экшеном". Первое ее появление в ленте — в качестве певицы в ночном клубе. Марлен Дитрих выходит в брючном костюме. Но тут пьяный посетитель сдергивает с нее одну из брючин и начинается драка. В 1957 году это была одна из самых дорогих драк в кино. Махание кулаками обошлось в 90 тысяч долларов. Участвовали 145 человек массовки и 38 каскадеров. "Свидетеля обвинения" выдвинули на "Оскар" в шести номинациях, но ни одной статуэтки фильму не досталось. И все же это безусловная классика, которая держит зрительское внимание до последней секунды. И не осталось никого (1945)Название, под которым сейчас переиздают роман "Десять негритят", на самом деле не такое уж и новое. Так называлась пьеса, в которой Агата Кристи сама облегчила сюжет, сделав его не столь мрачным. Ее-то и снимал в Голливуде французский режиссер-авангардист Рене Клер. Поэтому в фильме есть хеппи-энд. Две жертвы, самые положительные, не погибают, а спасаются. Трудно поверить, но там много смешных ситуаций. Современники даже упрекали Рене Клера в "водевильности". Очень любопытны изменения, внесенные в 1945 году под влиянием политической конъюнктуры. Например, переименовали генерала Макартура ­— чтобы не было путаницы с тезкой, который командовал войсками на Тихом океане. Также, видимо, в качестве поклона в сторону союзников ввели русского героя — князя-самозванца Старлова.Десять негритят (1987)В Советском Союзе фильм выходил под оригинальным названием, но тоже с некоторыми изменениями в сюжете. В ленте есть постельная сцена между героями Татьяны Друбич и Александра Кайдановского (отсутствует в романе). Рассказывают, что ее сняли специально, чтобы отдать на "растерзание" цензуре. Дескать, чиновники ее вырежут, но не тронут остальное. Как ни странно, эта легкая эротика выжила.Станислав Говорухин снимал в Крыму. Катер с обреченными отплывает от всесоюзной детской здравницы "Артек", причаливает в Симеизе. Интерьеры дома ужасов — на самом деле Воронцовский дворец.Сама Друбич параллельно снималась в фильме "Асса" и вынуждена была до срока покинуть проект. В сцене самоубийства ее героини в кадре видны ноги одной из ассистенток.В 16:50 из Паддингтона (1961)В экранизации этого романа на экране впервые появляется мисс Марпл. Образ легендарной пенсионерки создала британская актриса Маргарет Рутерфорд. Пожилая дама-детектив здесь стройна, подтянута, дружит со спортом больше, чем с вязанием. Ко всему прочему, эта лента — еще и комедия. Мисс Марпл то и дело попадает в нелепые ситуации. В общем, напоминает чем-то нашу Шапокляк. Для того чтобы снизить градус комизма, продюсеры переименовали фильм, дав ему слегка зловещее название "Она сказала: "Убийство!"В роли служанки — актриса Джоан Хиксон, которая через двадцать лет сама сыграет главную роль. Встретив актрису в театре в 1946 году, Агата Кристи сказала ей, что когда-нибудь та станет лучшей мисс Марпл в мире. Сорокалетняя на тот момент Хиксон очень обиделась: "Я что — на пенсионерку похожа?" Но на рубеже восьмидесятилетия предсказание сбылось в полной мере. И по-другому эту героиню уже невозможно представить.
https://ria.ru/20200910/kino-1576991690.html
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что посмотреть , кеннет брана, книги, кино и сериалы, уиллем дефо, марлен дитрих, агата кристи (агата маллоуэн), станислав говорухин, татьяна друбич

Блондин Пуаро и спортсменка мисс Марпл: шедевры экранизаций Агаты Кристи

08:00 15.09.2020
1195
© Фото : ITV Studios (2010)Дэвид Суше в роли Эркюля Пуаро в фильме" Убийство в "Восточном экспрессе"(2010)
Дэвид Суше в роли Эркюля Пуаро в фильме Убийство в Восточном экспрессе(2010) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : ITV Studios (2010)
МОСКВА, 15 сентября — РИА Новости, Лев Рыжков. Еще при жизни Агаты Кристи вышло около пятидесяти экранизаций ее романов, пьес и рассказов. Королева британского детектива и сейчас вдохновляет кинематографистов. Не все фильмы равноценны — есть откровенная халтура, но встречаются и подлинные шедевры. О самых интересных киноверсиях произведений Агаты Кристи, которой сегодня исполнилось 130 лет, — в материале РИА Новости.

Убийство в "Восточном экспрессе" (1974)

На склоне лет Агата Кристи разочаровалась в кинематографе. Экранизации своих историй (за редкими исключениями) она считала очень плохими. И поэтому известный голливудский режиссер Сидни Люмет, предложивший писательнице сделать фильм по роману "Убийство в "Восточном экспрессе", получил отказ.
Спас проект член британской королевской семьи — адмирал Луис Маунтбеттен. Он убедил автора поверить человеку из Голливуда. Агата Кристи присутствовала на премьере. Когда же ее спросили, понравилось ли увиденное, писательница кино в целом одобрила, но все-таки съязвила: "Усики у Пуаро жидковаты".
В фильме снялись около десятка звезд первой величины: Лорен Бэколл, Шон Коннери, Энтони Перкинс, Ванесса Редгрейв. Эркюлем Пуаро стал британский актер Альберт Финни.
"Убийство в "Восточном экспрессе" не только полностью окупилось (полтора миллиона долларов затрат и 27,6 миллиона дохода), но и заработало "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Драгоценной статуэтки удостоилась Ингрид Бергман.
© G.W. Films Limited, 1974Ингрид Бергман в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" (1974)
Ингрид Бергман в фильме Убийство в Восточном экспрессе(1974) - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© G.W. Films Limited, 1974
Ингрид Бергман в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" (1974)
При этом звезда делала буквально все, чтобы "Оскар" не получить. Она отказалась от большой роли русской графини, предпочтя эпизодический выход в качестве горничной-шведки. Позже выяснилось, что за годы жизни в Голливуде Ингрид утратила скандинавский акцент. Пришлось срочно нанимать репетитора, чтобы освежить в памяти то, как говорят по-английски в Стокгольме.
В 2017 году Кеннет Брана снял ремейк легендарной картины. Кроме самого режиссера, сыгравшего Пуаро, в новой версии задействованы уже современные звезды первой величины: Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Джонни Депп, Джуди Денч, Мишель Пфайффер и другие.

Смерть на Ниле (1978)

Фильм полностью снят в Африке, на пароходе, который курсировал по Нилу из Египта в Судан и обратно. Зной настолько выматывал, что рабочая смена длилась не дольше двух часов. И то ранним утром. Но это была не единственная сложность. Например, в Африку категорически отказался ехать прежний Пуаро — Альберт Финни.
Его срочно заменили Питером Устиновым (даже несмотря на неподходящий цвет волос). Во всех книгах бельгийский сыщик — брюнет, а тут вдруг стал блондином. Тем не менее Устинов в образ мастера сыска вжился и играл его еще десять лет.
© EMI Films, 1978Питер Устинов в фильме "Смерть на Ниле" (1978)
Питер Устинов в фильме Смерть на Ниле (1978) - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© EMI Films, 1978
Питер Устинов в фильме "Смерть на Ниле" (1978)
В других ролях также суперзвезды: Бетт Дэвис, Миа Фэрроу, Джейн Биркин. Тем не менее фильм с серьезным бюджетом (7,9 миллиона долларов) окупился гораздо хуже "Убийства в "Восточном экспрессе", заработав 14,5 миллиона.
Картине присудили "Оскар" за лучшие костюмы. За кадром остались страдания изнывавших от жары актеров, зато роскошь "картинки" поражала воображение. В СССР, где "Смерть на Ниле" вышла в прокат в 1981 году под названием "Роковое путешествие", смотрели на интерьеры, костюмы, пейзажи и говорили: "Живут же люди!"
В октябре 2020 года Кеннет Брана обещает представить ремейк теперь уже "Смерти на Ниле".

Неудача Пуаро (2002)

В России рассказы с участием Пуаро экранизировали всего дважды. В 1989 году сыщика в фильме "Загадка Эндхауса" сыграл Анатолий Равикович. Но более запоминающийся образ создал Константин Райкин в пятисерийной интерпретации романа "Убийство Роджера Экройда", сделанной Сергеем Урсуляком.
Если в начале Райкин эксцентричен, то чем дальше, тем он серьезнее, а в финале — по-настоящему грозный.
© Интернешнл медиа проджектс, 2002

Константин Райкин в сериале "Неудача Пуаро" (2002)

Константин Райкин в сериале Неудача Пуаро(2002)
1 из 3

Константин Райкин в сериале "Неудача Пуаро" (2002)

© Интернешнл медиа проджектс, 2002
© Интернешнл медиа проджектс, 2002

Константин Райкин и Сергей Маковецкий в сериале "Неудача Пуаро" (2002)

Константин Райкин и Сергей Маковецкий в сериале Неудача Пуаро(2002)
2 из 3

Константин Райкин и Сергей Маковецкий в сериале "Неудача Пуаро" (2002)

© Интернешнл медиа проджектс, 2002
© Интернешнл медиа проджектс, 2002

Светлана Немоляева в сериале "Неудача Пуаро" (2002)

Светлана Немоляева в сериале Неудача Пуаро(2002)
3 из 3

Светлана Немоляева в сериале "Неудача Пуаро" (2002)

© Интернешнл медиа проджектс, 2002
1 из 3

Константин Райкин в сериале "Неудача Пуаро" (2002)

© Интернешнл медиа проджектс, 2002
2 из 3

Константин Райкин и Сергей Маковецкий в сериале "Неудача Пуаро" (2002)

© Интернешнл медиа проджектс, 2002
3 из 3

Светлана Немоляева в сериале "Неудача Пуаро" (2002)

© Интернешнл медиа проджектс, 2002
В ленте также снимались Сергей Маковецкий (доктор Шеппард) и Светлана Немоляева — в роли истеричной светской дамы. Сериал не получил культового статуса, хотя, без сомнения, его заслуживает — как бережным отношением к тексту, так и прекрасной игрой актеров.

Свидетель обвинения (1957)

До выхода "Убийства в "Восточном экспрессе" это была единственная экранизация Агаты Кристи, которая понравилась писательнице.
Безусловная звезда картины — легендарная Марлен Дитрих. Незадолго до этой премьеры она застраховала свои ноги на миллион долларов. В фильме дива демонстрирует их не только в самом выгодном ракурсе, но еще и с "экшеном".
Первое ее появление в ленте — в качестве певицы в ночном клубе. Марлен Дитрих выходит в брючном костюме. Но тут пьяный посетитель сдергивает с нее одну из брючин и начинается драка. В 1957 году это была одна из самых дорогих драк в кино. Махание кулаками обошлось в 90 тысяч долларов. Участвовали 145 человек массовки и 38 каскадеров.
"Свидетеля обвинения" выдвинули на "Оскар" в шести номинациях, но ни одной статуэтки фильму не досталось. И все же это безусловная классика, которая держит зрительское внимание до последней секунды.

И не осталось никого (1945)

Название, под которым сейчас переиздают роман "Десять негритят", на самом деле не такое уж и новое. Так называлась пьеса, в которой Агата Кристи сама облегчила сюжет, сделав его не столь мрачным.
Ее-то и снимал в Голливуде французский режиссер-авангардист Рене Клер. Поэтому в фильме есть хеппи-энд. Две жертвы, самые положительные, не погибают, а спасаются. Трудно поверить, но там много смешных ситуаций. Современники даже упрекали Рене Клера в "водевильности".
© Twentieth Century Fox Film Corporation, 1945

Кадр из фильма "И не осталось никого" (1945)

Кадр из фильма И не осталось никого(1945)
1 из 2

Кадр из фильма "И не осталось никого" (1945)

© Twentieth Century Fox Film Corporation, 1945
© Twentieth Century Fox Film Corporation, 1945

Кадр из фильма "И не осталось никого" (1945)

Кадр из фильма И не осталось никого(1945)
2 из 2

Кадр из фильма "И не осталось никого" (1945)

© Twentieth Century Fox Film Corporation, 1945
1 из 2

Кадр из фильма "И не осталось никого" (1945)

© Twentieth Century Fox Film Corporation, 1945
2 из 2

Кадр из фильма "И не осталось никого" (1945)

© Twentieth Century Fox Film Corporation, 1945
Очень любопытны изменения, внесенные в 1945 году под влиянием политической конъюнктуры. Например, переименовали генерала Макартура ­— чтобы не было путаницы с тезкой, который командовал войсками на Тихом океане. Также, видимо, в качестве поклона в сторону союзников ввели русского героя — князя-самозванца Старлова.

Десять негритят (1987)

В Советском Союзе фильм выходил под оригинальным названием, но тоже с некоторыми изменениями в сюжете. В ленте есть постельная сцена между героями Татьяны Друбич и Александра Кайдановского (отсутствует в романе). Рассказывают, что ее сняли специально, чтобы отдать на "растерзание" цензуре. Дескать, чиновники ее вырежут, но не тронут остальное. Как ни странно, эта легкая эротика выжила.
© Одесская киностудия, 1987Татьяна Друбич в фильме "Десять негритят"(1987)
Татьяна Друбич в фильме Десять негритят(1987)
1 из 5
Татьяна Друбич в фильме "Десять негритят"(1987)
© Одесская киностудия, 1987
© Одесская киностудия (1987)

Кадр из фильма "Десять негритят"

Кадр из фильма Десять негритят
2 из 5

Кадр из фильма "Десять негритят"

© Одесская киностудия (1987)
© Одесская киностудия, 1987Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
Александр Кайдановский в фильме Десять негритят(1987)
3 из 5
Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
© Одесская киностудия, 1987
© Фото : Одесская киностудия, 1987Кадр из фильма "Десять негритят"(1987)
Кадр из фильма Десять негритят(1987)
4 из 5
Кадр из фильма "Десять негритят"(1987)
© Фото : Одесская киностудия, 1987
© Одесская киностудия (1987)

Владимир Зельдин в фильме Станислава Говорухина "Десять негритят"

Владимир Зельдин в фильме Десять негритят
5 из 5

Владимир Зельдин в фильме Станислава Говорухина "Десять негритят"

© Одесская киностудия (1987)
1 из 5
Татьяна Друбич в фильме "Десять негритят"(1987)
© Одесская киностудия, 1987
2 из 5

Кадр из фильма "Десять негритят"

© Одесская киностудия (1987)
3 из 5
Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
© Одесская киностудия, 1987
4 из 5
Кадр из фильма "Десять негритят"(1987)
© Фото : Одесская киностудия, 1987
5 из 5

Владимир Зельдин в фильме Станислава Говорухина "Десять негритят"

© Одесская киностудия (1987)
Станислав Говорухин снимал в Крыму. Катер с обреченными отплывает от всесоюзной детской здравницы "Артек", причаливает в Симеизе. Интерьеры дома ужасов — на самом деле Воронцовский дворец.
Сама Друбич параллельно снималась в фильме "Асса" и вынуждена была до срока покинуть проект. В сцене самоубийства ее героини в кадре видны ноги одной из ассистенток.

В 16:50 из Паддингтона (1961)

В экранизации этого романа на экране впервые появляется мисс Марпл. Образ легендарной пенсионерки создала британская актриса Маргарет Рутерфорд.
Пожилая дама-детектив здесь стройна, подтянута, дружит со спортом больше, чем с вязанием. Ко всему прочему, эта лента — еще и комедия. Мисс Марпл то и дело попадает в нелепые ситуации. В общем, напоминает чем-то нашу Шапокляк. Для того чтобы снизить градус комизма, продюсеры переименовали фильм, дав ему слегка зловещее название "Она сказала: "Убийство!"
© A&E Television Networks Inc. / BBC Television Centre (1985)Джоан Хиксон в фильме "Мисс Марпл: Указующий перст"
Джоан Хиксон в фильме Мисс Марпл: Указующий перст - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© A&E Television Networks Inc. / BBC Television Centre (1985)
Джоан Хиксон в фильме "Мисс Марпл: Указующий перст"
В роли служанки — актриса Джоан Хиксон, которая через двадцать лет сама сыграет главную роль. Встретив актрису в театре в 1946 году, Агата Кристи сказала ей, что когда-нибудь та станет лучшей мисс Марпл в мире. Сорокалетняя на тот момент Хиксон очень обиделась: "Я что — на пенсионерку похожа?" Но на рубеже восьмидесятилетия предсказание сбылось в полной мере. И по-другому эту героиню уже невозможно представить.
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11:09Минобороны Белоруссии оценило военное сотрудничество с Польшей и Литвой
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
10:40В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
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