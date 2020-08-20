https://ria.ru/20200820/1576021014.html

Кеннет Брана расследует убийство в фильме "Смерть на Ниле"

На YouTube разместили трейлер детективного фильма "Смерть на Ниле", основанного на одноименной книге Агаты Кристи. Режиссер картины — Кеннет Брана, он же... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:16

2020-08-20T12:16

2020-08-20T12:16

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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> На YouTube разместили трейлер детективного фильма "Смерть на Ниле", основанного на одноименной книге Агаты Кристи. Режиссер картины — Кеннет Брана, он же исполнил в ней главную роль — сыщика Эркюля Пуаро.Легендарному детективу снова предстоит раскрыть запутанное убийство. Во время путешествия по Египту Пуаро знакомится с Линнет — богатой наследницей, которая недавно вышла замуж за Саймона (Арми Хаммер), бывшего возлюбленного ее подруги Жаклин (Эмма Маккей). Из-за обиды она теперь повсюду преследует пару. Когда Линнет находят мертвой, Жаклин становится главной подозреваемой. В фильме также снялись: Том Бейтман, Рассел Брэнд, Роуз Лесли, Летиша Райт, Дженнифер Сондерс, Аннетт Бенинг и Софи Оконедо.Премьера детектива запланирована на 23 октября. "Смерть на Ниле" — это вторая лента, созданной Кеннетом Браной на основе книг Агаты Кристи. Фильм следует за "Убийством в Восточном экспрессе", вышедшем в 2017-м году.

https://ria.ru/20200812/1575641508.html

египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, кеннет брана, агата кристи (агата маллоуэн), youtube, египет