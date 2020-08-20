https://ria.ru/20200820/1576021014.html
Кеннет Брана расследует убийство в фильме "Смерть на Ниле"
На YouTube разместили трейлер детективного фильма "Смерть на Ниле", основанного на одноименной книге Агаты Кристи. Режиссер картины — Кеннет Брана, он же... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:16
2020-08-20T12:16
2020-08-20T12:16
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> На YouTube разместили трейлер детективного фильма "Смерть на Ниле", основанного на одноименной книге Агаты Кристи. Режиссер картины — Кеннет Брана, он же исполнил в ней главную роль — сыщика Эркюля Пуаро.Легендарному детективу снова предстоит раскрыть запутанное убийство. Во время путешествия по Египту Пуаро знакомится с Линнет — богатой наследницей, которая недавно вышла замуж за Саймона (Арми Хаммер), бывшего возлюбленного ее подруги Жаклин (Эмма Маккей). Из-за обиды она теперь повсюду преследует пару. Когда Линнет находят мертвой, Жаклин становится главной подозреваемой. В фильме также снялись: Том Бейтман, Рассел Брэнд, Роуз Лесли, Летиша Райт, Дженнифер Сондерс, Аннетт Бенинг и Софи Оконедо.Премьера детектива запланирована на 23 октября. "Смерть на Ниле" — это вторая лента, созданной Кеннетом Браной на основе книг Агаты Кристи. Фильм следует за "Убийством в Восточном экспрессе", вышедшем в 2017-м году.
https://ria.ru/20200812/1575641508.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, кеннет брана, агата кристи (агата маллоуэн), youtube, египет
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер детективного фильма "Смерть на Ниле", основанного на одноименной книге Агаты Кристи. Режиссер картины — Кеннет Брана, он же исполнил в ней главную роль — сыщика Эркюля Пуаро.
Легендарному детективу снова предстоит раскрыть запутанное убийство. Во время путешествия по Египту Пуаро знакомится с Линнет — богатой наследницей, которая недавно вышла замуж за Саймона (Арми Хаммер), бывшего возлюбленного ее подруги Жаклин (Эмма Маккей). Из-за обиды она теперь повсюду преследует пару. Когда Линнет находят мертвой, Жаклин становится главной подозреваемой.
В фильме также снялись: Том Бейтман, Рассел Брэнд, Роуз Лесли, Летиша Райт, Дженнифер Сондерс, Аннетт Бенинг и Софи Оконедо.
Премьера детектива запланирована на 23 октября.
"Смерть на Ниле" — это вторая лента, созданной Кеннетом Браной на основе книг Агаты Кристи. Фильм следует за "Убийством в Восточном экспрессе", вышедшем в 2017-м году.