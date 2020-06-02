Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году

2 июня Следственный комитет Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Чувашии. Сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Бомбы обезвредили. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о подготовке теракта.

30 мая на части территории города Сунжа в Ингушетии был на части территории города Сунжа в Ингушетии был введен режим КТО

Правоохранители получили информацию о нахождении вооруженных преступников в одной из хозяйственных построек на окраине города. Прилегающую территорию оцепили. В результате произошло боестолкновение. Во время операции были уничтожены двое боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них нашли оружие , боеприпасы и самодельное взрывное устройство. После ликвидации боевиков режим КТО в городе Сунжа был отменен.

12 мая ФСБ ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области.

По информации ведомства, задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин. У мужчины изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.

30 апреля в Екатеринбурге ФСБ в Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов

По сообщению Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

16 апреля Центр общественных связей Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. Задержанный 2006 года рождения.

У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое принадлежит ему. Он также заявил, что оружие было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту.

15 апреля пресс-служба ФСБ РФ пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму группы украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие государственную тайну. По данным следствия, разведчики действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки – полковника Ахмедова Олега Алишеровича. В состав группы Ахмедова входили российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже.

4 апреля информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт.

Сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был нейтрализован. На месте перестрелки правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему. Оперативникам удалось установить личность преступника: он был приверженцем террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и после теракта в России информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт.Сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был нейтрализован. На месте перестрелки правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему. Оперативникам удалось установить личность преступника: он был приверженцем террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и после теракта в России планировал выехать на Ближний Восток , чтобы присоединиться к боевикам.

3 апреля ФСБ сообщила о предотвращении терактов в людных местах на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе.

По информации ведомства, в городе Нефтекумске Ставропольского края была пресечена деятельность законспирированной ячейки "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), в состав которой входили местный житель и выходец из Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан. Один преступник был задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

В городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех местных жителей, подготовивших террористический акт в одном из торговых объектов города". У них было обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.

27 марта стало известно о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики стало известно о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли самодельную бомбу, а в телефоне – переписку с членами "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).

23 марта сотрудники Федеральной службы безопасности сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По данным Национального антитеррористического комитета, получив информацию о подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При задержании преступники открыли огонь по оперативникам и были ликвидированы. На месте перестрелки было обнаружено автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. В результате операции никто не пострадал.

21 марта в Башкирии ФСБ в Башкирии ФСБ нейтрализовала бандита , планировавшего совершить теракт. Вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, где находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На месте перестрелки были обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, нейтрализованный злоумышленник входил в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство"*, готовился совершить теракт в Уфе.

18 февраля ФСБ сообщила о пресечении подготовки террористических актов в двух образовательных учреждениях в городе Керчь Республики Крым.

24 января Федеральная служба безопасности Федеральная служба безопасности заявила о задержании жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал схроны со взрывчаткой. В обустроенных им в Симферополе тайниках было изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов. Когда и что планировалось взрывать, не уточнялось.

*Террористические организации, запрещенные в России