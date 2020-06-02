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2020-06-02T17:59
https://ria.ru/20200602/1572357574.html
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
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РИА Новости

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

16:24 02.06.2020 (обновлено: 17:59 02.06.2020)
40168
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
Бомбы обезвредили, ведомство возбудило уголовное дело по статье о подготовке теракта.
Следователи совместно с ФСБ и МВД продолжают работу на месте происшествия, изымают улики, допрашивают свидетелей. Назначены судебные экспертизы.
Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
В свою очередь, в пресс-службе УФСБ по Чувашии РИА Новости уточнили, что тайник нашли в Чебоксарском районе на выезде из Новочебоксарска.
Именно по этой причине накануне вечером въезд в город был закрыт, добавили в спецслужбе.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)Происшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!!!
2 июня, 16:39
Арсений Новиков
7710300053
Сейчас куда не пни, одни кругом террористы.
2 июня, 17:08
Infectant
57610228
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