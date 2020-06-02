ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии , где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.

Бомбы обезвредили, ведомство возбудило уголовное дело по статье о подготовке теракта.

Следователи совместно с ФСБ и МВД продолжают работу на месте происшествия, изымают улики, допрашивают свидетелей. Назначены судебные экспертизы.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

В свою очередь, в пресс-службе УФСБ по Чувашии РИА Новости уточнили, что тайник нашли в Чебоксарском районе на выезде из Новочебоксарска.