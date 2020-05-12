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2020-05-12T15:27
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В Тверской области предотвратили теракт
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РИА Новости

В Тверской области предотвратили теракт

13:41 12.05.2020 (обновлено: 15:27 12.05.2020)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В городе Кимры Тверской области предотвратили теракт, сообщили в ФСБ.
"Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", — говорится в релизе ведомства.
У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении. Какими мотивами он руководствовался, не уточняется.
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудник ФСБ
30 апреля, 07:28
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
В 2020 году удалось предотвратить несколько атак на территории России. В январе в Крыму задержали жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ сообщила о пресечении подготовки терактов в двух образовательных учреждениях в Керчи.
После этого в марте сотрудники службы нейтрализовали террориста в Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину, готовившего атаку в Краснодаре. В апреле ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье, в Югре, Мурманске и в Крыму, а также пресекла нападение на учебное заведение в Тюменской области.
Последний громкий случай произошел 30 апреля в Екатеринбурге: в результате контртеррористической операции удалось обезвредить двух готовивших атаки бандитов.
Террористы не дремлют: подробности операции НАК в Екатеринбурге
30 апреля, 12:04
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тверская областьКимрыОбщество - ВидеоПроисшествия
Популярные комментарии
Да здравствует спецназ ФСБ!
12 мая, 13:47
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
325199000330
Ишь террористы пошли.... Дневники ведут....
12 мая, 13:44
Sergeisgs Msv
1056631147
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