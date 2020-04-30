ФСБ предотвратила теракты в Екатеринбурге

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов, рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Ранее сообщалось, что в городе и Арамильском округе Свердловской области ввели режим контртеррористической операции, в которой участвует ФСБ.
В результате удалось нейтрализовать троих бандитов. Другие подробности не приводятся.
В 2020 году удалось предотвратить несколько атак на территории России. В январе в Крыму задержали жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ сообщила о пресечении подготовки терактов в двух образовательных учреждениях в Керчи.
После этого в марте сотрудники службы нейтрализовали террориста в Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину, готовившего атаку в Краснодаре. В апреле ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье, в Югре, Мурманске и в Крыму. На прошлой неделе удалось пресечь нападение на учебное заведение в Тюменской области.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
30 апреля, 07:28Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году