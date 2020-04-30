В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности", — говорится в сообщении.
18 сентября 2019, 07:41В Кабардино-Балкарии проводят контртеррористическую операцию
На месте проведения операции в Чкаловском районе областного центра обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Позже в ночь на четверг спецрежим был снят.