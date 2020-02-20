Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
"Суд города Симферополя вынес решение о заключении обвиняемых молодых людей под стражу на период предварительного следствия", - сообщили в пресс-службе, отметив, что срок ареста определен до 18 апреля.
По данным ФСБ, один из задержанных уже попадал в поле зрения спецслужб после того, как в соцсети публично одобрил преступления Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. С ним провели профилактическую беседу, но в дальнейшем подросток вступил в сообщество неонацистов, где в свое время состоял и Росляков.
19 февраля, 16:53Омбудсмен рассказала о подростке, готовившем теракт в Керчи