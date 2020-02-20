Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи , сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.

"Суд города Симферополя вынес решение о заключении обвиняемых молодых людей под стражу на период предварительного следствия", - сообщили в пресс-службе, отметив, что срок ареста определен до 18 апреля.