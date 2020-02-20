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Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
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РИА Новости

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

19:48 20.02.2020 (обновлено: 19:59 20.02.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
"Суд города Симферополя вынес решение о заключении обвиняемых молодых людей под стражу на период предварительного следствия", - сообщили в пресс-службе, отметив, что срок ареста определен до 18 апреля.
По данным ФСБ, один из задержанных уже попадал в поле зрения спецслужб после того, как в соцсети публично одобрил преступления Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. С ним провели профилактическую беседу, но в дальнейшем подросток вступил в сообщество неонацистов, где в свое время состоял и Росляков.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
19 февраля, 16:53
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КерчьСледственный комитет России (СК РФ)Республика КрымРоссияПроисшествия
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