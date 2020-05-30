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2020-05-30T20:43
https://ria.ru/20200530/1572230516.html
В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации двух боевиков
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РИА Новости

В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации двух боевиков

20:14 30.05.2020 (обновлено: 20:43 30.05.2020)
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© Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
Сотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Режим КТО отменен в ингушском городе Сунжа после того, как там во время спецоперации силовики ликвидировали двух боевиков, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что с 14.30 мск субботы на части территории города Сунжа в Ингушетии, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова, введен режим КТО. Источник сообщил РИА Новости, что на окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение, район был оцеплен. Во время боя хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики, загорелась.
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
Вчера, 19:29
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что во время операции были уничтожены двое боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
"Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение об окончании контртеррористической операции. С 19.00 мск правовой режим КТО, действовавший с 14.30 мск, а также связанные с ним ограничения, отменены", - говорится в сообщении оперштаба.
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Республика ИнгушетияБезопасностьПроисшествия
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