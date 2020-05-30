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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
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РИА Новости

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

19:55 30.05.2020 (обновлено: 20:41 30.05.2020)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В ходе операции в ингушском городе Сунже ликвидировали двух бандитов, готовивших теракты на территории республики. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Ранее сегодня правоохранители получили информацию о нахождении вооруженных преступников в одной из хозяйственных построек на окраине города.
Прилегающую территорию оцепили.
"Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
В НАК рассказали, что в ходе перестрелки потерь среди силовиков и пострадавших гражданских нет.
На месте операции нашли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Личность ликвидированных бандитов установлена.
После нейтрализации вооруженных преступников в регионе отменили режим КТО.
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
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Национальный антитеррористический комитет РФРеспублика ИнгушетияПроисшествия
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