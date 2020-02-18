В Керчи у подозреваемых в подготовке терактов изъяли СВУ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами изъяты у задержанных в Керчи по подозрению в подготовке нападений на учебные заведения, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что в Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи.
"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", - говорится в сообщении.
По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России.