Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T17:02+0300
https://ria.ru/20200218/1564933229.html
В Керчи у подозреваемых в подготовке терактов изъяли СВУ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564861267_8:0:1992:1116_1036x0_80_0_0_684c8244cd8bc3a742556d6dfe16f3b1.jpg
РИА Новости

В Керчи у подозреваемых в подготовке терактов изъяли СВУ

17:02 18.02.2020
986
© ФСБ РФСотрудники ФСБ во время спецоперации
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
© ФСБ РФ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами изъяты у задержанных в Керчи по подозрению в подготовке нападений на учебные заведения, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что в Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи.
"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", - говорится в сообщении.
По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России.
Задержание экстремистов в Алма-Ате
07:06
В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
3910270
Обсудить 1
КерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Строительство газопровода Северный поток-2
В Минэнерго подтвердили сроки завершения "Северного потока – 2"
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Киев намерен вынести вопрос обострения конфликта в Донбассе на СБ ООН
Граница России и Украины
В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в районе села Золотое в Луганской области
Минобороны Украины утверждает, что Россия скоро подготовит нападение
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Константинов прокомментировал задержание готовивших теракты подростков
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США дали союзникам 90 дней на разрыв отношений с Rosneft Trading
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал решение суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ раскрыла более 50 атак на образовательные учреждения с 2018 года
Сотрудник таможенной службы России во время обработки посылок
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительницу Анапы, убившую дочь, отправили на принудительное лечение
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать "НТВ-Мир Балтия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
Лента новостейМолния