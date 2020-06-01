Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.
20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года.
Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.
Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги будут выплачиваться семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, программа материнского капитала – один из самых удачных проектов среди реализуемых в стране. За 13 лет действия программы сертификат на материнский капитал получили более 9,5 миллиона российских семей.
По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
В 2017 году в стране было объявлено Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.
В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет.
По данным Минтруда со ссылкой на Росстат, численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в Российской Федерации, на 1 января 2019 года составляла 30,2 миллиона человек.
По данным Росстата, в 2019 году в России родилось 1 миллион 365 тысяч младенцев, что на 117 тысяч меньше итогов 2018 года.
По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние два года, связан с демографической ямой конца 1990-х годов.
Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.
В последние годы отмечается снижение младенческой смертности. По итогам 2019 года в России удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, который составил 4,8 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2018 года этот показатель составил 5,1, по итогам 2017 года – 5,5 на тысячу родившихся живыми).
Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние шесть лет их число сократилось практически вдвое: с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.
По информации Министерства просвещения, в 2018 году в стране насчитывалось около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, примерно столько же – кровных опекунов.
Правительство России постоянно принимает меры по поддержке рождаемости в стране.
С 1 января 2020 года семьи могут получать пособие на первого или второго ребенка до трех лет, если доход в среднем на человека не превышает двукратный величины прожиточного минимума в регионе. Кроме того, предусмотрена возможность с 1 января 2019 года при рождении третьего ребенка частично погашать ипотеку средствами федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей.
По словам Максима Топилина (до 15 января министра труда и соцзащиты РФ), помощь семье – это не только денежные выплаты, но и развитие инфраструктуры детства – строительство детских и спортивных площадок, детских садов и яслей, бассейнов, школ, услуги дополнительного образования, благоустройство городских территорий. И эта работа ведется во всех регионах.
В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия, благотворительные акции.
В 2020 году в Международный день защиты детей состоится всероссийский онлайн-фестиваль "Большая перемена". Площадкой фестиваля станет социальная сеть "ВКонтакте". В течение дня по всей стране пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия с участием музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и юношеских движений, федеральных детских центров. Детей поздравят российские и зарубежные звезды и государственные деятели, которые примут участие в акциях и флешмобах, посвященных празднику.
Президент России в День защиты детей или накануне праздника награждает отцов и матерей многодетных семей орденом "Родительская слава".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников