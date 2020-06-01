Международный день защиты детей

Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.