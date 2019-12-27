Минтруд прокомментировал демографический прогноз Росстата

Женщина с коляской на территории Черкизовского парка в Москве. Архивное фото

Женщина с коляской на территории Черкизовского парка в Москве

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России постоянно принимает меры по поддержке рождаемости и снижению смертности, демографические меры пересматриваются и расширяются, сообщили в пресс-службе Минтруда, комментируя прогноз Правительство России постоянно принимает меры по поддержке рождаемости и снижению смертности, демографические меры пересматриваются и расширяются, сообщили в пресс-службе Минтруда, комментируя прогноз Росстата по численности населения России к 2036 году.

Согласно среднему варианту прогноза Росстата на ближайшие 16 лет, население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек. Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а низкий вариант предусматривает снижение численности населения до 134,277 миллиона человек. Ведомство отмечает, что миграционный прирост не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая увеличится.

"Правительство Российской Федерации постоянно принимает меры по поддержке рождаемости и снижению смертности. В последние годы с целью максимального стимулирования рождаемости были введены дополнительные меры", - сообщили в Минтруде.

В министерстве пояснили, что на федеральном уровне это выплата ежемесячных пособий на первого, второго, третьего и последующих детей, льготная ипотека для семей с детьми, строительство детских садов для детей до трех лет и другие.

"Действующие демографические меры постоянно пересматриваются и расширяются", - уточнили в Минтруде, перечислив принятые в 2019 году решения.

С 1 января 2020 года семьи смогут получать пособие на первого или второго ребенка до трех лет, если доход в среднем на человека не превышает двукратный величины прожиточного минимума в регионе. Также расширяется число регионов, которым софинансируют ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей.