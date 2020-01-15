Скворцова заявила о готовности служб к всплеску рождаемости

"У нас огромная мощность, я хочу напомнить, что по результатам 2019 года мы пролечили 2 миллиона иностранцев и поток приезда к нам для получения медицинской помощи растет и растет. У нас огромные мощности. Если говорить о службе родовспоможения, мы здесь подстрахованы абсолютно. Все будет хорошо",- сказала Скворцова журналистам.