Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:42+0300
https://ria.ru/20200115/1563446214.html
Скворцова заявила о готовности служб к всплеску рождаемости
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/40/1558644031_0:307:2792:1878_1036x0_80_0_0_cdd570c5246c5d27c9563820a9eb7184.jpg
РИА Новости

Скворцова заявила о готовности служб к всплеску рождаемости

14:42 15.01.2020
399
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Служба родовспоможения готова к всплеску рождаемости после предложенных президентом России Владимиром Путиным дополнительных мер поддержки семей с детьми, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее Путин предложил ввести дополнительные меры поддержки рождаемости, в том числе увеличение материнского капитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого.
"У нас огромная мощность, я хочу напомнить, что по результатам 2019 года мы пролечили 2 миллиона иностранцев и поток приезда к нам для получения медицинской помощи растет и растет. У нас огромные мощности. Если говорить о службе родовспоможения, мы здесь подстрахованы абсолютно. Все будет хорошо",- сказала Скворцова журналистам.
Она отметила, что в России удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, который составил 4,8 на тысячу родившихся живыми.
"Мы видим ресурс для дальнейшего снижения во многих регионах от 2 до 3, поэтому с учетом цифровизации, с учетом того, что каждая беременная женщина сразу оказывается в системе и по ней индивидуально принимается решение на каком сроке ее родоразрешать, в учреждении какого уровня... Все это сейчас делается правильно",- пояснила министр.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
Вчера, 14:39Послание президента России Федеральному собранию
Кузнецова назвала предложенные Путиным меры поддержки семей чудесными
3130027
Обсудить 4
Послание президента России Федеральному собраниюВероника СкворцоваВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
Кузнецова назвала предложенные Путиным меры поддержки семей чудесными
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила предложения Путина по демографическим проектам
Герман Греф перед оглашением ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф прокомментировал идею Путина об усилении роли парламента
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Пособие семьям с детьми поддержит потребительский спрос, считает МЭР
Александр Козлов, Ирина Яровая и Сергей Неверов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Фракция ЕР готова принять поправки в бюджет для выплат семьям с детьми
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В ОП назвали революционными предложения Путина по технологиям
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал наиболее дорогостоящие проекты из послания Путина
Здание Минэкономразвития в Москве
Минэкономразвития уточнит макропрогноз с учетом озвученных Путиным мер
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МЭР оценило социальные инициативы Путина в 0,3 трлн рублей на 2020 год
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Эксперт оценил экологические инициативы Путина
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Топилин рассказал, что потребуется для реализации мер по маткапиталу
Замминистра финансов Алексей Моисеев
Минфин назвал минимальный взнос в гарантированный пенсионный план
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин назвал стоимость реализации предложенных Путиным мер
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов: все объявленные Путиным социальные меры финансово обеспечат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Лента новостейМолния