Скворцова заявила о готовности служб к всплеску рождаемости

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Служба родовспоможения готова к всплеску рождаемости после предложенных президентом России Владимиром Путиным дополнительных мер поддержки семей с детьми, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее Путин предложил ввести дополнительные меры поддержки рождаемости, в том числе увеличение материнского капитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого.
"У нас огромная мощность, я хочу напомнить, что по результатам 2019 года мы пролечили 2 миллиона иностранцев и поток приезда к нам для получения медицинской помощи растет и растет. У нас огромные мощности. Если говорить о службе родовспоможения, мы здесь подстрахованы абсолютно. Все будет хорошо",- сказала Скворцова журналистам.
Она отметила, что в России удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, который составил 4,8 на тысячу родившихся живыми.
"Мы видим ресурс для дальнейшего снижения во многих регионах от 2 до 3, поэтому с учетом цифровизации, с учетом того, что каждая беременная женщина сразу оказывается в системе и по ней индивидуально принимается решение на каком сроке ее родоразрешать, в учреждении какого уровня... Все это сейчас делается правильно",- пояснила министр.