Всероссийский онлайн-фестиваль "Большая перемена" пройдет 1 июня

В течение дня по всей стране пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия с участием музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и юношеских движений, федеральных детских центров. Детей поздравят российские и зарубежные звезды и государственные деятели, которые примут участие в акциях и флешмобах, посвященных празднику", – сообщают организаторы фестиваля.
Участников фестиваля с 8:30 до 22:30 ожидают зарядка с олимпийскими чемпионами, кулинарные мастер-классы, онлайн-занятия на самые разные темы – о создании популярного контента в социальных сетях, профессиях будущего, добровольчестве, занятиях музыкой, дизайне, компьютерных технологиях, а также виртуальные экскурсии по музеям современного искусства России, онлайн-игры и викторины", – говорится в сообщении.