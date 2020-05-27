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2020-05-27T16:22
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Всероссийский онлайн-фестиваль "Большая перемена" пройдет 1 июня
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РИА Новости

Всероссийский онлайн-фестиваль "Большая перемена" пройдет 1 июня

16:22 27.05.2020
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CC0 / / Девочка-подросток за компьютером
Девочка-подросток за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В первый день лета, 1 июня, состоится всероссийский онлайн-фестиваль "Большая перемена", приуроченный к Международному дню защиты детей. Площадкой фестиваля станет сообщество конкурса в социальной сети "ВКонтакте".

В течение дня по всей стране пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия с участием музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и юношеских движений, федеральных детских центров. Детей поздравят российские и зарубежные звезды  и государственные деятели, которые примут участие в акциях и флешмобах, посвященных празднику", – сообщают организаторы фестиваля.

Посмотреть трансляцию онлайн-марафона можно будет в эфире сообщества конкурса "Большая перемена" на протяжении суток.
Помимо этого в этот день команда арт-кластера "Таврида" при участии российских артистов проведет офлайн более 500 мастер-классов по нескольким творческим направлениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятия пройдут в 85 регионах страны.

Участников фестиваля с 8:30 до 22:30 ожидают зарядка с олимпийскими чемпионами, кулинарные мастер-классы, онлайн-занятия на самые разные темы – о создании популярного контента в социальных сетях, профессиях будущего, добровольчестве, занятиях музыкой, дизайне, компьютерных технологиях, а также виртуальные экскурсии по музеям современного искусства России, онлайн-игры и викторины", – говорится в сообщении.

Завершится день праздничным онлайн-концертом с российскими звездами, который пройдет при участии шоу "Ночной контакт".
Для родителей подготовили отдельную программу, они смогут получить рекомендации экспертов в сфере образования на площадке сообщества "Большая перемена. Родительское собрание" в социальной сети "Одноклассники".
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