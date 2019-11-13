Правительство утвердило критерии оценки достижений Десятилетия детства

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило систему статистических показателей, оценивающих достижения Десятилетия детства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую систему статистических показателей, характеризующих ход выполнения мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, министерство просвещения обязано включать в ежегодный доклад о деятельности в рамках Десятилетия детства информацию о достижениях с учетом этих показателей.

Всего в систему входят 78 показателей по основным направлениям реализации плана Десятилетия детства, информация по которым поступает от Минздрава, Минюста, Минкультуры, Минэкономразвития России и Росстата.

Как отметили в Минпросвещения, необходимость совершенствования оценивания стала причиной для утверждения этой системы показателей.

"Масштабность задач невозможна без получения достоверной обратной связи и оценки эффективности действий организаторов, исполнителей и участников мероприятий Десятилетия детства. Это позволит выстроить работу "на результат", - добавили в пресс-службе ведомства.