Правительство утвердило критерии оценки достижений Десятилетия детства

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило систему статистических показателей, оценивающих достижения Десятилетия детства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемую систему статистических показателей, характеризующих ход выполнения мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, министерство просвещения обязано включать в ежегодный доклад о деятельности в рамках Десятилетия детства информацию о достижениях с учетом этих показателей.
Всего в систему входят 78 показателей по основным направлениям реализации плана Десятилетия детства, информация по которым поступает от Минздрава, Минюста, Минкультуры, Минэкономразвития России и Росстата.
Как отметили в Минпросвещения, необходимость совершенствования оценивания стала причиной для утверждения этой системы показателей.
"Масштабность задач невозможна без получения достоверной обратной связи и оценки эффективности действий организаторов, исполнителей и участников мероприятий Десятилетия детства. Это позволит выстроить работу "на результат", - добавили в пресс-службе ведомства.
Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2017 года объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.