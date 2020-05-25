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Туризм
2020-05-25T08:00
https://ria.ru/20200525/1571861973.html
Как добраться до курорта: новые правила авиапутешествий
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РИА Новости

Как добраться до курорта: новые правила авиапутешествий

08:00 25.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПассажир в зоне выдачи багажа в аэропорту Храброво в Калининграде
Пассажир в зоне выдачи багажа в аэропорту Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Вход в салон — в маске и перчатках, еда — на одноразовой тарелке, встать с кресла — только в туалет, вызвать стюардессу — лишь при угрозе жизни. В ближайшие месяцы авиаперелеты будут больше похожи на спецоперацию, а не на начало долгожданного отдыха. Как вести себя на борту, где сидеть, куда полететь и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.

Полет по новым правилам

Чемодан, паспорт, деньги и билет — прежний стандартный набор путешественника за время пандемии расширился.
Лететь теперь можно только в перчатках и масках, менять которые следует каждые три часа. Роспотребнадзор в методических рекомендациях подчеркивает: на российских рейсах эту экипировку должны предоставлять авиаперевозчики. Но при перелете некоторыми зарубежными авиакомпаниями маску придется приобрести самостоятельно. Например, как объяснили РИА Новости в Lufthansa Group, такие правила установлены у них в дочерних компаниях — SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air Dolomiti.
Перед вылетом пассажирам и членам экипажа измерят температуру. С повышенной в салон не пустят, так предписывает Роспотребнадзор.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Правила посадки тоже изменились, она стала поэтапной. Первыми на борт заходят пассажиры, чьи места — в хвосте самолета, чтобы не пересекаться с теми, кто сидит впереди. При входе — обработка антисептиками.
Еду теперь подают в одноразовой посуде, проходить по салону можно только в туалет, остальное время следует находиться в кресле с пристегнутыми ремнями безопасности.
Лишний раз касаться выключателей, поручней, ручек нежелательно. Хотя убирают салон теперь с использованием дезинфицирующих средств и особенно тщательно чистят поверхности, которые путешественники трогают чаще всего.

Спорная рассадка

© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных масках на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
© Depositphotos / emaria
Пассажиры в защитных масках на борту самолета
Поначалу Роспотребнадзор настаивал на соблюдении социальной дистанции в салоне, пассажиры в этом случае занимают не более 50 процентов мест. И авиакомпании соблюдали эту рекомендацию, что сегодня несложно: летающих мало.
"Если загрузка позволяет, система регистрации назначает места через ряд и через место друг от друга", — пояснили в S7 Airlines. Иностранные перевозчики действуют так же. "Среднее место сохраняется пустым, пока на борту не будет более 89 человек", — рассказали в AirBaltic.
Но Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство отменить эту норму. Авиаперевозчики считают такое ограничение избыточным: оно приведет к росту цен и сокращению рейсов. Тем более что на борт не должны попадать больные — для этого перед посадкой измеряется температура. А вентиляция и кондиционер в салоне обновляют воздух каждые несколько минут, что препятствует распространению вируса.
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Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что полеты рентабельны при загрузке самолета минимум на 72-75 процентов, и если рассаживать клиентов через одного, то билеты будут стоить от 70 тысяч рублей. Между тем более половины путешественников (53 процента) не готовы переплачивать за безопасность.
В итоге Росавиация, Роспотребнадзор и Минтранс выпустили совместные правила перевозки. Речи о шахматной рассадке там нет. Зато прописаны три этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии. На первом (он сейчас объявлен в России) нормы, предложенные Роспотребнадзором, дополнены обязанностью пассажиров размещать верхнюю одежду на полке для ручной клади и не брать ее без разрешения стюардессы. Необходимо соблюдать дистанцию теперь не только при посадке, но и во время полета, в том числе в очереди в туалет. Еду и напитки можно проносить на борт исключительно в герметичной упаковке. Температуру у путешественников будут измерять дважды — у входа в аэропорт и при посадке.

Туристы выбирают отдых в России

Международное авиасообщение пока остановлено, но это не мешает путешественникам планировать будущие поездки и даже приобретать билеты. Большинство сейчас интересуются российскими направлениями. В лидерах — Москва, Санкт-Петербург, Калининград и южные города — Сочи, Краснодар, Анапа, Симферополь, сообщают сервисы бронирования.
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Доля покупок перелетов за рубеж невелика — от 0,7 до пяти процентов. Причем большинство пользователей интересуют билеты в страны СНГ, покупки в Европу и США эксперты называют точечными.
После окончания режима нерабочих дней интерес к авиаперевозкам вырос, отмечают аналитики.

"В период с 1 по 20 мая у нас забронировано в 3,2 раза больше билетов, чем в этих же числах апреля, — рассказал PR-директор одного из сервисов Григорий Луговой. — Однако показатели мая 2020-го все равно в десять с лишним раз ниже, чем год назад".

Туристы стали приобретать авиабилеты заранее: еще в апреле три четверти пассажиров оплачивали их за несколько дней до вылета, в мае так поступают лишь две трети, рассказала руководитель пресс-службы другого онлайн-сервиса путешествий Елена Шелехова.

Ловите акции

Средняя стоимость мест в самолете почти не изменилась и составляет около 16 тысяч рублей, говорят эксперты. Но некоторые авиакомпании готовы привлекать клиентов низкими тарифами.
Так, "Победа", возобновляющая полеты с 1 июня, планирует снизить цены в три раза. Более 60 процентов билетов на июнь можно будет купить по цене от 499 до 2999 рублей.
"Азимут" предлагает дешевые маршруты между регионами: например, из Симферополя в Минеральные Воды можно добраться за 888 рублей. Столько же стоит билет из Краснодара в Симферополь или Астрахань.
Компания NordWind после 1 августа готова отвезти туристов из столицы в Геленджик или Симферополь за 3,5 тысячи рублей, а в Анапу еще дешевле — за 2,6 тысячи.
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