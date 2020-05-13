"Победа" начнет продажу билетов на летние рейсы по России

"На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам", - рассказали в пресс-службе.

При этом уточняется, что более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей.

"Победа" – признанный и бессменный ценовой лидер России, но мы прекрасно понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей просто нет возможности купить билеты. Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона", - привели в пресс-службе слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.