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Туризм
2020-05-13T11:23
https://ria.ru/20200513/1571363332.html
"Победа" начнет продажу билетов на летние рейсы по России
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РИА Новости

"Победа" начнет продажу билетов на летние рейсы по России

11:06 13.05.2020 (обновлено: 11:23 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 14 мая начнет продажу билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России, обещает цены в среднем почти втрое ниже прошлогодних, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Победа" поэтапно возобновляет программу полетов по РФ с 1 июня.

"На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам", - рассказали в пресс-службе.

Логотип авиакомпании Аэрофлот
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При этом уточняется, что более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей.
"Победа" – признанный и бессменный ценовой лидер России, но мы прекрасно понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей просто нет возможности купить билеты. Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона", - привели в пресс-службе слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.
Так, средний тариф на перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург в июне будет в 2,8 раза ниже тарифа прошлого лета; билеты на рейс из Казани в Москву - в среднем в 1,8 раза дешевле; из Анапы в Москву – в среднем в 3,1 раза дешевле; из Краснодара и Минеральных Вод в Москву – в 2,9 раза дешевле; из Калининграда в Санкт-Петербург – в 2,5 раза дешевле; из Чебоксар в Санкт-Петербург – в среднем в 3,4 раза дешевле.
Самолет авиакомпании Победа
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