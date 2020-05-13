Туристы рассказали, сколько готовы платить за безопасность в самолете

На борту рейса "Аэрофлота", на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании

© Фото : Кирилл Кирсанов На борту рейса "Аэрофлота", на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Большинство авиапассажиров, опрошенных туристическим сервисом, хотят дистанцироваться во время полетов, но не готовы за это переплачивать, сообщает Biletix.

Эксперты интернет-сервиса провели исследование среди 2 124 человек и выяснили, как путешественники относятся к дополнительным мерам по обеспечению эпидемиологической безопасности на транспорте.

Более половины респондентов не готовы переплачивать за это. Еще 37 процентов опрошенных не против подорожания авиабилетов на сумму до 10 процентов от стоимости, семь процентов – до трети, и три процента – до 50 процентов.

При этом 77 процентов пользователей уверены, что такие меры, как увеличение количества и качества санитарной обработки салонов самолетов, частая замена фильтров в кондиционерах, раздача масок и перчаток, помогут снизить риск заражения во время полета. 13 процентов — считают, что это бессмысленно, остальные – не смогли ответить.

Более половины (55 процентов) опрошенных поддерживают идею увеличить дистанцирование между пассажирами за счет сохранения пустого места между сиденьями в ряду из трех кресел. 36 процентов респондентов уверены, что это не поможет снизить риски, остальные – затруднились ответить.