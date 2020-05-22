В России отказались от шахматной рассадки в самолетах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по противоэпидемиологическим ограничениям в самолетах и аэропортах, нормы о шахматной рассадке в них нет. Об этом пишет газета "Известия"

Как пояснили изданию в Роспотребнадзоре , от антивирусной рассадки "через одного" решили оказаться после проработки вопроса с министерством транспорта. Там считают, что это вызовет рост цен на билеты и снизит окупаемость рейсов.

Документ устанавливает для аэропортов два уровня риска: высокий (куда прилетают самолеты из регионов с более чем 50 тысячами подтвержденных случаев заражения коронавирусом) и низкий.

Пассажирам надо будет соблюдать социальную дистанцию в шаттлах и аэропортах, температуру будут мерить уже на входе в аэропорт, второй раз — при посадке. Также надо будет обработать руки антисептиком, который предоставит авиакомпания. Все пассажиры должны быть в масках и перчатках. Если полет длится более трех часов, бортпроводники обязаны заменить их на новые.

Перемещения по салону будут ограничены, при походе в туалет придется соблюдать дистанцию. Питание предоставят в одноразовой посуде в герметичной индивидуальной упаковке. Верхнюю одежду надо будет разместить на полках для ручной клади и не доставать без уважительной причины.