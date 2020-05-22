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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:13
https://ria.ru/20200522/1571825603.html
В России отказались от шахматной рассадки в самолетах
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564228582_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8afd54e0b9d64e69aaf94e428da0479b.jpg
РИА Новости

В России отказались от шахматной рассадки в самолетах

11:21 22.05.2020 (обновлено: 12:13 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по противоэпидемиологическим ограничениям в самолетах и аэропортах, нормы о шахматной рассадке в них нет. Об этом пишет газета "Известия".
Как пояснили изданию в Роспотребнадзоре, от антивирусной рассадки "через одного" решили оказаться после проработки вопроса с министерством транспорта. Там считают, что это вызовет рост цен на билеты и снизит окупаемость рейсов.
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Документ устанавливает для аэропортов два уровня риска: высокий (куда прилетают самолеты из регионов с более чем 50 тысячами подтвержденных случаев заражения коронавирусом) и низкий.
Пассажирам надо будет соблюдать социальную дистанцию в шаттлах и аэропортах, температуру будут мерить уже на входе в аэропорт, второй раз — при посадке. Также надо будет обработать руки антисептиком, который предоставит авиакомпания. Все пассажиры должны быть в масках и перчатках. Если полет длится более трех часов, бортпроводники обязаны заменить их на новые.
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Перемещения по салону будут ограничены, при походе в туалет придется соблюдать дистанцию. Питание предоставят в одноразовой посуде в герметичной индивидуальной упаковке. Верхнюю одежду надо будет разместить на полках для ручной клади и не доставать без уважительной причины.
В начале недели Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте, в которых предлагалась продажа билетов и заполнение салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просила правительство отменить рекомендации ведомства, объясняя, что это приведет к удорожания полета и сокращению рейсов.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТранспортФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоЭкономика
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