"Победа" поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
Продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам внутри страны возобновится 14 мая на сайте pobeda.aero. Цены будут почти в три раза ниже, чем год назад.
Накануне Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8 процента, в январе — апреле на 29,5 процента, при этом авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозки в апреле на 95,2 процента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.