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2020-05-13T12:59
https://ria.ru/20200513/1571363087.html
"Победа" поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня
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РИА Новости

"Победа" поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня

11:03 13.05.2020 (обновлено: 12:59 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
Продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам внутри страны возобновится 14 мая на сайте pobeda.aero. Цены будут почти в три раза ниже, чем год назад.
Накануне Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8 процента, в январе — апреле на 29,5 процента, при этом авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозки в апреле на 95,2 процента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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