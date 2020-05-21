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2020-05-21T12:44
https://ria.ru/20200521/1571777619.html
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
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РИА Новости

Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

12:44 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
Авиаперевозчики считают такое ограничение избыточным. Они напомнили, что измеряют температуру пассажиров в аэропортах, а в салоне самолета есть вентиляция и кондиционер, которые обновляют воздух раз в несколько минут.
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По их словам, если ограничения останутся, то цены на билеты вырастут, а число региональных и местных рейсов сократится.

Минтранс поддержал отмену

За отмену ограничений выступил и глава Минтранса Евгений Дитрих. При этом источник "Коммерсанта" в правительстве отметил, что последнее слово остается за Роспотребнадзором.
По словам собеседника издания, если рекомендации подтвердит главный санитарный врач, то они будут обязательны к исполнению.
Другой источник газеты заявил, что авиакомпании сократят число пассажиров на рейсах, если получат субсидии на недополученные доходы от пустых мест.
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Источник: авиакомпания "Победа" подала заявку на господдержку

Предложение "Ютэйр"

В свою очередь, президент "Ютэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков предложил оставить ограничения на рейсах в Москву, а на региональных отменить, так как на них используют небольшие самолеты.
"Коммерсант" напомнил, что Роспотребнадзор допускал возможность отмены подобных мер в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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