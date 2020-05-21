Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета " Коммерсант ".

Авиаперевозчики считают такое ограничение избыточным. Они напомнили, что измеряют температуру пассажиров в аэропортах, а в салоне самолета есть вентиляция и кондиционер, которые обновляют воздух раз в несколько минут.

По их словам, если ограничения останутся, то цены на билеты вырастут, а число региональных и местных рейсов сократится.

Минтранс поддержал отмену

За отмену ограничений выступил и глава Минтранса Евгений Дитрих . При этом источник "Коммерсанта" в правительстве отметил, что последнее слово остается за Роспотребнадзором.

По словам собеседника издания, если рекомендации подтвердит главный санитарный врач, то они будут обязательны к исполнению.

Другой источник газеты заявил, что авиакомпании сократят число пассажиров на рейсах, если получат субсидии на недополученные доходы от пустых мест.

Предложение "Ютэйр"

В свою очередь, президент " Ютэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков предложил оставить ограничения на рейсах в Москву , а на региональных отменить, так как на них используют небольшие самолеты.

"Коммерсант" напомнил, что Роспотребнадзор допускал возможность отмены подобных мер в зависимости от ситуации с коронавирусом.