Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
Авиаперевозчики считают такое ограничение избыточным. Они напомнили, что измеряют температуру пассажиров в аэропортах, а в салоне самолета есть вентиляция и кондиционер, которые обновляют воздух раз в несколько минут.
По их словам, если ограничения останутся, то цены на билеты вырастут, а число региональных и местных рейсов сократится.
Минтранс поддержал отмену
За отмену ограничений выступил и глава Минтранса Евгений Дитрих. При этом источник "Коммерсанта" в правительстве отметил, что последнее слово остается за Роспотребнадзором.
По словам собеседника издания, если рекомендации подтвердит главный санитарный врач, то они будут обязательны к исполнению.
Другой источник газеты заявил, что авиакомпании сократят число пассажиров на рейсах, если получат субсидии на недополученные доходы от пустых мест.
Предложение "Ютэйр"
"Коммерсант" напомнил, что Роспотребнадзор допускал возможность отмены подобных мер в зависимости от ситуации с коронавирусом.
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