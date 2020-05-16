В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дистанция при рассадке пассажиров в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок, использования масок и перчаток будет достаточно, следует из слов министра транспорта РФ Евгения Дитриха . Дистанция при рассадке пассажиров в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок, использования масок и перчаток будет достаточно, следует из слов министра транспорта РФ

"Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования, как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный. То есть, постоянные затраты на обслуживание рейса, самолета, топливо, экипаж, наземное обслуживание – они на самом деле на сегодняшний момент просто колоссальны. Авиаторы нам рассказывают, что 72-75% загрузка воздушного судна - есть необходимый уровень рентабельности, и там социальную дистанцию никак (не ввести - ред.)", - сказал Дитрих журналистам.

Он отметил, что Минтранс изучил зарубежный опыт, большинство компаний, которые начинали работу с социального дистанцирования, от этого режима отказываются.

"Большинство компаний сейчас используют режим социального дистанцирования по возможности – если есть возможность рассадить людей, если загрузка не очень велика, то они это делают. Самое, пожалуй, важное в этом во всем – не то, что транспорту это удобно, транспорт комфортно работает, что именно так надо. Самое важное, что и наш пассажир тоже в этом смысле приобретает необходимые элементы безопасности. Мы разговаривали с коллегами из Роспотребнадзора, и их мнение предварительное состоит в том, что если все без исключения будут использовать маски на транспорте, риск того, то вирус будет распространяться, ничтожно мал. Перчатки, которые позволяют людям не трогать глаза, лицо – в перчатках это просто неприятно делать – они тоже в этом смысле защищают. Это минимально необходимый уровень защиты, который даст безопасность", - сказал министр.

Дитрих добавил, что также очень важны дезинфекция транспортных средств и своевременная замена фильтров, которые обеспечивают циркуляцию воздуха, термометрия для выявления пассажиров с высокой температурой. По его словам, основной принцип - перевозить потенциально здорового пассажира. "А в случае, если кто-то (нездоровый - ред.) оказался, то средств защиты должно хватать, чтоб вирус не распространялся", - сказал министр. "Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет. Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка", - отметил министр.

Росавиация ранее подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок. Ведомство предлагает снимать ограничения по COVID-19 в три этапа, в частности на первом этапе пассажиры в самолете должны будут размещаться с соблюдением дистанции. В настоящее время документ удален с сайта. Ведомство сообщило, что дорабатывает проект.