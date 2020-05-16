Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:35
https://ria.ru/20200516/1571551456.html
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391926_0:231:3017:1928_1036x0_80_0_0_cf0a9012882361c1a44952c3a32a3a14.jpg
РИА Новости

В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование

15:35 16.05.2020
19334
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дистанция при рассадке пассажиров в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок, использования масок и перчаток будет достаточно, следует из слов министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
"Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования, как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный. То есть, постоянные затраты на обслуживание рейса, самолета, топливо, экипаж, наземное обслуживание – они на самом деле на сегодняшний момент просто колоссальны. Авиаторы нам рассказывают, что 72-75% загрузка воздушного судна - есть необходимый уровень рентабельности, и там социальную дистанцию никак (не ввести - ред.)", - сказал Дитрих журналистам.
Он отметил, что Минтранс изучил зарубежный опыт, большинство компаний, которые начинали работу с социального дистанцирования, от этого режима отказываются.
"Большинство компаний сейчас используют режим социального дистанцирования по возможности – если есть возможность рассадить людей, если загрузка не очень велика, то они это делают. Самое, пожалуй, важное в этом во всем – не то, что транспорту это удобно, транспорт комфортно работает, что именно так надо. Самое важное, что и наш пассажир тоже в этом смысле приобретает необходимые элементы безопасности. Мы разговаривали с коллегами из Роспотребнадзора, и их мнение предварительное состоит в том, что если все без исключения будут использовать маски на транспорте, риск того, то вирус будет распространяться, ничтожно мал. Перчатки, которые позволяют людям не трогать глаза, лицо – в перчатках это просто неприятно делать – они тоже в этом смысле защищают. Это минимально необходимый уровень защиты, который даст безопасность", - сказал министр.
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
30 апреля, 18:54Распространение нового коронавируса
В ВОЗ рассказали о мерах дистанцирования
Дитрих добавил, что также очень важны дезинфекция транспортных средств и своевременная замена фильтров, которые обеспечивают циркуляцию воздуха, термометрия для выявления пассажиров с высокой температурой. По его словам, основной принцип - перевозить потенциально здорового пассажира. "А в случае, если кто-то (нездоровый - ред.) оказался, то средств защиты должно хватать, чтоб вирус не распространялся", - сказал министр. "Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет. Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка", - отметил министр.
Росавиация ранее подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок. Ведомство предлагает снимать ограничения по COVID-19 в три этапа, в частности на первом этапе пассажиры в самолете должны будут размещаться с соблюдением дистанции. В настоящее время документ удален с сайта. Ведомство сообщило, что дорабатывает проект.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
24144138
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвгений ДитрихЭкономика
Рекомендуем
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят "нормандский формат"
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Чешский депутат назвал отвратительным и циничным снос памятника Коневу
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Крик Эдварда Мунка
Названа причина разрушения картины Мунка "Крик"
Сотрудник полиции
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
Смартфон
В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
Преподаватель в пустом учебном классе школы
В СПЧ проследят за сохранением отпуска учителей при неясности с ЕГЭ
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
Зачем русские опять взломали немецкую оборону?
Объект компании Укртранснафта
"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния