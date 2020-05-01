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2020-05-01T08:00
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Чехия на самом деле боится длинных рук Москвы
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РИА Новости

Чехия на самом деле боится длинных рук Москвы

08:00 01.05.2020
70392
© AP Photo / Marko DrobnjakovicМужчина с государственным флагом на улице Праги
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Российский МИД предупредил Чехию о последствиях, которые неизбежно будут иметь провокации с обвинением нашей страны в якобы планировавшихся отравлениях пражских политиков. А Сергей Лавров назвал инсинуации "немыслимыми".
Согласно обнародованной СМИ версии, Россия якобы заслала в восточноевропейскую республику под дипломатическим прикрытием профессионального киллера, который ввез в страну смертельный яд рицин и должен был устранить неугодных иностранных деятелей, причастных к антироссийским выпадам, включая недавний снос памятника маршалу Коневу.

Данная история — не просто результат буйной фантазии журналистов издания Respekt, с легкой руки которых она начала свой публичный путь. К трем политикам — мэру Праги Зденеку Гржибу, старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и старосте пражского района Ржепорые Павлу Новотному (там вчера началось возведение памятника власовцам) — действительно приставлена государственная охрана, а чешская контрразведка, Служба безопасности и информации (СБИ), официально подтвердила, что считает сложившуюся ситуацию чрезвычайно серьезной.

В то же время, по мнению чешского премьер-министра Андрея Бабиша, разразившийся скандал не требует выдворения из страны российского посла. Вряд ли можно придумать более убедительный способ дезавуировать выдумки чешских журналистов и спецслужб, для которых происходящее является удобной возможностью решения собственных насущных задач, ну а правительство пытается выбраться из ситуации с наименьшими потерями.
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Политолог: Чехии лучше бы извиниться перед Россией, а не винить ее
29 апреля, 18:58
СМИ монетизируют хайп, зарабатывая на красочных публикациях о наемных убийцах Кремля, свободно работающих по всему миру. Контразведка доказывает, что не зря ест свой хлеб, в поте лица противостоя угрозам национальной безопасности. СБИ регулярно оповещает мир об успехах в борьбе со спецслужбами России, Китая и даже КНДР.
Но на этот раз действия Чехии и впрямь отличаются повышенной нервозностью, выходя далеко за рамки привычного, что подтверждается и реакцией российского МИД, который настоятельно рекомендовал чешским коллегам охолонуть. Все-таки раньше безоглядное впадение в русофобско-конспирологическую ахинею было характерно для иных стран, например Польши, а за Чехией такого уровня неадеквата не замечалось.

Скорее всего, разгадку стоит искать в том, что ответ Москвы на снос памятника Коневу реально стал для чешских властей сюрпризом. Если раньше все ограничивалось лишь выражением недовольства по дипломатическим каналам, то на этот раз внезапно было возбуждено уголовное дело.

И чехи просто растерялись.
Показательной стала начальная реакция главы внешнеполитического ведомства страны Томаша Петршичека, который заявил: "Это все равно что с разбегу прыгнуть в незнакомый пруд. Моментальная или импульсивная реакция не всегда правильная. Я понимаю, что для некоторых людей дипломатия — область непонятная, но это белье точно не стоит перетряхивать на публике. Даже если этим занимается другая сторона".
Только когда первое замешательство прошло, последовали более внятные комментарии, и МИД страны "категорически отверг вмешательство государственных органов Российской Федерации во внутренние дела Чешской Республики". А затем уже посыпались рассказы об убийцах с диппаспортами и чемоданах с рицином.
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Травят байки: зачем Чехия выдумала историю о россиянине с ядом?
29 апреля, 18:04
Кому-то подобная реакция может показаться странной: ну возбудил Следственный комитет России уголовное дело из-за сноса памятника Коневу — понятно же, что виновников он достать не сможет, а Интерпол никогда не удовлетворит требование о задержании подозреваемых, так что те продолжат жить, как жили.
Но подобная точка зрения справедлива только отчасти.
Во-первых, если фантазия о киллере-отравителе явно представляет собой тяжелый бред, то чешские спецслужбы могут куда более серьезно относиться к возможности похищения подозреваемых и вывоза их для суда в духе израильского "Моссада", много лет преследовавшего нацистов по всему миру. Есть подозрение, что именно с этим на самом деле связана госохрана, предоставленная пражским политикам.
А во-вторых и в-главных, возбужденное уголовное дело на многие годы — а то и навсегда — подвешивает над его фигурантами дамоклов меч, о котором они должны будут постоянно помнить и учитывать в своих действиях. Как написал тот же Respekt, старосте района Прага-6 теперь грозит арест при любом выезде за границу.
Да, в данный момент тот же Ондржей Коларж, скорее всего, может не опасаться поездок в западные государства — те не выдадут Москве подозреваемого по "политическому" делу. Однако мир меняется слишком быстро: многое из того, что казалось немыслимым несколько лет назад, ныне стало обычным явлением. Экономических преступников Запад выдает России уже на потоке, да и питающих открытые симпатии к нашей стране государств на политической карте мира все больше.
Respekt без уважухи. Чешским русофобам с перепуга понадобилась газетка
28 апреля, 16:33Акценты
Respekt без уважухи. Чешским русофобам с перепуга понадобилась газеткаПрага не Солсбери. Это город ста шпилей. И не важно, что это Конев приказал освобождать его так, чтобы сохранить их все. Главное, что он сделал это только для того, чтобы агентам ГРУ и тут было, за что зацепиться.
В общем, русофобия, которая на протяжении десятилетий сочетала в себе возможности для успешной карьеры и проявления гражданской доблести с отсутствием малейшей ответственности, на глазах превращается в куда более рискованную сферу, где, того и гляди, придется отвечать за свои слова и действия.
И ничего странного, что именно в Восточной Европе на подобные перспективы следует особенно тревожная реакция. Явное ослабление гегемонии США и распад трансатлантического единства, на которые там полагались как на гарантированный и вечный геополитический "зонтик", а также отчетливое усиление России, ее влияния и возможностей очень многих в регионе заставляет волноваться — и совершать не слишком умные поступки. Вроде попыток подражания британскому старшему брату с историей об отравлении неугодных русскими суперубийцами.
Но тут стоит помнить, что у Лондона и со Скрипалями-то все обернулось нагромождением нелепиц, закончившихся пшиком. А у пошедших по их стопам чехов совсем уж позор получился.
А самое неприятное для них: очередной шпионско-киллерский скандал очень быстро останется в прошлом — да и России к ним не привыкать, а вот папки уголовного дела еще очень много лет будут лежать в рабочих сейфах сотрудников отечественных правоохранительных органов.
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Томаш ПетршичекМоссадИнтерполЧехияКНДРСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Правильно сказал один из читателей. А слабо переименовать ул. Фучика в Москве, на которой и расположено посольство Чешской Республики, в улицу маршала Конева? А еще и памятник маршалу поставить аккурат перед перед посольством.
1 мая, 10:24
Sergey Zavaliy
18752208
Надо было просто разорвать дипломатические отношения... Нам от Чехии не горячо, не холодно!!! Ну или поставить где-нибудь памятник оккупантам Чехии ( не фашистам), а другим!!!😡😡😡
1 мая, 08:30
Alex Capilat
89810019
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