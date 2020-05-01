Чехия на самом деле боится длинных рук Москвы

Данная история — не просто результат буйной фантазии журналистов издания Respekt, с легкой руки которых она начала свой публичный путь. К трем политикам — мэру Праги Зденеку Гржибу, старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и старосте пражского района Ржепорые Павлу Новотному (там вчера началось возведение памятника власовцам) — действительно приставлена государственная охрана, а чешская контрразведка, Служба безопасности и информации (СБИ), официально подтвердила, что считает сложившуюся ситуацию чрезвычайно серьезной.
Скорее всего, разгадку стоит искать в том, что ответ Москвы на снос памятника Коневу реально стал для чешских властей сюрпризом. Если раньше все ограничивалось лишь выражением недовольства по дипломатическим каналам, то на этот раз внезапно было возбуждено уголовное дело.