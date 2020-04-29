Захарова предупредила Чехию о последствиях ситуации с "отравлением"

"Мы исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов манипуляций", - сказала Захарова на брифинге.

Как отметила дипломат, речь идет о "не просто фантазиях". "Это уже болезненные фантазии. Здесь критиковать, описывать или давать какую-либо характеристику уже невозможно. Это граничащая с болезненным бредом провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям. Как мы понимаем, ради достижения этой цели они готовы на все", - добавила Захарова.