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2020-04-29T17:16
https://ria.ru/20200429/1570759746.html
Захарова предупредила Чехию о последствиях ситуации с "отравлением"
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РИА Новости

Захарова предупредила Чехию о последствиях ситуации с "отравлением"

17:13 29.04.2020 (обновлено: 17:16 29.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Чехия должна осознавать, что провокации с якобы планировавшимся Россией отравлением чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. Мужчина затем проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.
Прага, Чехия
28 апреля, 23:34
Посольство ответило на обвинения в попытках отравить чешских политиков
"Мы исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов манипуляций", - сказала Захарова на брифинге.
Как отметила дипломат, речь идет о "не просто фантазиях". "Это уже болезненные фантазии. Здесь критиковать, описывать или давать какую-либо характеристику уже невозможно. Это граничащая с болезненным бредом провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям. Как мы понимаем, ради достижения этой цели они готовы на все", - добавила Захарова.
Посольство РФ ранее в связи с данным инцидентом направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на утку. Захарова называла информацию СМИ фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
28 апреля, 21:30
Чешский МИД назвал ноту российского посольства "ненадлежащей"
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РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровМИД ЧехииДмитрий ПесковЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
А я бы не ноты посылал, а переименовал улицы «Гашека» и «Фучека» (на которых находится их посольство в Москве), например одну в Маршала Конева, а вторую в «Пражской весны»; И с обеих сторон по памятнику маршалу, один конный, с перстом, указующим на окно посла. Второй - ростовой, исподлобья взирающий на парадный вход. Вот это был бы троллинг. А обиженые ноты в современном мире уже никого не волнуют.
29 апреля, 20:08
Роман Суворов
2321000
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