Захарова предупредила Чехию о последствиях ситуации с "отравлением"

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Чехия должна осознавать, что провокации с якобы планировавшимся Россией отравлением чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. Мужчина затем проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.
"Мы исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов манипуляций", - сказала Захарова на брифинге.
Как отметила дипломат, речь идет о "не просто фантазиях". "Это уже болезненные фантазии. Здесь критиковать, описывать или давать какую-либо характеристику уже невозможно. Это граничащая с болезненным бредом провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям. Как мы понимаем, ради достижения этой цели они готовы на все", - добавила Захарова.
Посольство РФ ранее в связи с данным инцидентом направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на утку. Захарова называла информацию СМИ фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.
28 апреля, 21:30Чешский МИД назвал ноту российского посольства "ненадлежащей"