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РИА Новости

Контрразведка Чехии обвинила Россию в "агрессивном" шпионаже

05:53 27.11.2019
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© AP Photo / Marko DrobnjakovicМужчина с государственным флагом на улице Праги
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Разведслужбы России оказались среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на территории Чехии. Об этом сообщается в докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.
"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
По версии чешской спецслужбы, активностью в Чехии наряду с Россией отличаются разведывательные службы Китая.
В ноябре прошлого года глава МИД Чехии Томаш Петршичек назвал Россию "угрозой" для Евросоюза.
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По его словам, Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих исходящую с российской стороны "опасность".
По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России "следует отнестись очень серьезно".
Генерал Андрей Власов
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510833661
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ЕвросоюзМИД ЧехииКитайЧехияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
самомнение у них зашкаливает, кому нужен этот задний двор европы.
27 ноября, 07:54
kkvnpred
2041000
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