Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла

"Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела. Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан", — отреагировал чешский премьер.