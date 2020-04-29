Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла

ПРАГА, 29 апр — РИА Новости. Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш.
В понедельник местный еженедельник Respekt со ссылкой на источник в чешских спецслужбах написал, что три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, при этом в чемодане у него был смертельный яд рицин. Авторы материала утверждают, что этот человек проследовал в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Ивану Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.
Посольство в этой связи направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на утку. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала информацию СМИ фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.
"Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела. Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан", — отреагировал чешский премьер.
По словам Бабиша, актуальными спорами с Москвой занимается глава МИД Томаш Петршичек, с которым он беседовал накануне. При этом премьер подчеркнул, что нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России.
28 апреля, 16:11Лавров оценил сообщения о попытках отравить чешских политиков
Встреча Бабиша с журналистами состоялась после посещения им президента Милоша Земана. По словам премьера, на встрече с главой республики он высказался по теме чешско-российских отношений, но далее она не рассматривалась.
В свою очередь, представитель республиканской Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Ладислав Штиха заявил вечером во вторник, что его ведомство считает нынешнюю ситуацию чрезвычайно серьезной.