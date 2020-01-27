СМИ: северокорейские дипломаты хотели переправить БПЛА из Чехии

"Более полугода в Чехии разворачивались события, похожие на шпионский роман. Дипломаты Северной Кореи пытались переправить военные материалы и беспилотники из Чехии через Африку и КНР в Пхеньян. Эти попытки уже в самом начале обнаружила и следила за ними Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка – ред.) республики", - пишет газета.
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В свою очередь представитель контрразведки подтвердил данный факт.
"О деталях данной акции сказать ничего не могу. Но в общем виде могу подтвердить, что в прошлом СБИ действительно удалось предотвратить сделку с военным материалом в направлении из Чехии в КНДР", - сказал журналистам представитель СБИ Ладислав Штиха.
По информации сайта газеты Deník N, северокорейские дипломаты интересовались возможностью переправки из Чехии запчастей к старым советским танкам Т-54 и Т-55, а также к бронемашинам нескольких видов и самолетам L-39, которые до сих пор используются в КНДР. Кроме того, дипломаты КНДР пытались договориться о поставках из Чехии беспилотников.
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