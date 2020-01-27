СМИ: северокорейские дипломаты хотели переправить БПЛА из Чехии

ПРАГА, 27 янв – РИА Новости. Дипломаты Дипломаты КНДР в 2012-2013 годах пытались переправить из Чехии через Африку и Китай военные материалы в свою страну, куда запрещено поставлять оборонную технику, сообщил в понедельник сайт пражской газеты Deník N со ссылкой на чешскую контрразведку.

"Более полугода в Чехии разворачивались события, похожие на шпионский роман. Дипломаты Северной Кореи пытались переправить военные материалы и беспилотники из Чехии через Африку и КНР в Пхеньян. Эти попытки уже в самом начале обнаружила и следила за ними Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка – ред.) республики", - пишет газета.

В свою очередь представитель контрразведки подтвердил данный факт.

"О деталях данной акции сказать ничего не могу. Но в общем виде могу подтвердить, что в прошлом СБИ действительно удалось предотвратить сделку с военным материалом в направлении из Чехии в КНДР", - сказал журналистам представитель СБИ Ладислав Штиха.