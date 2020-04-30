Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал немыслимыми сообщения СМИ Чехии о планах отравить чешских политиков.
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. Мужчина затем проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.
"Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как вы пропустили этого человека? И как вы позволяете ему продолжать находиться на вашей территории? Это просто, по-моему, немыслимо", - сказал Лавров журналистам, комментируя публикацию на пресс-конференции по итогам видео-встречи глав МИД "нормандской четверки".
"Когда ваши коллеги из радио "Свобода" заявляют, что рицин был обнаружен благодаря новым жестким методам досмотра, которые были введены в ситуации с коронавирусной инфекцией, ну, хорошо, вы обнаружили – и что, пропустили это смертоносное средство в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить в эти все измышления?" - добавил министр.
Посольство России в Чехии ранее отвергло информацию еженедельника Respekt, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Посольство РФ в этой связи направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. В МИД РФ назвали публикацию фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях.
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