Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков

"Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как вы пропустили этого человека? И как вы позволяете ему продолжать находиться на вашей территории? Это просто, по-моему, немыслимо", - сказал Лавров журналистам, комментируя публикацию на пресс-конференции по итогам видео-встречи глав МИД "нормандской четверки".

"Когда ваши коллеги из радио "Свобода" заявляют, что рицин был обнаружен благодаря новым жестким методам досмотра, которые были введены в ситуации с коронавирусной инфекцией, ну, хорошо, вы обнаружили – и что, пропустили это смертоносное средство в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить в эти все измышления?" - добавил министр.