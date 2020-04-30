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2020-05-01T00:24
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В Праге началось сооружение памятника власовцам
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РИА Новости

В Праге началось сооружение памятника власовцам

16:44 30.04.2020 (обновлено: 00:24 01.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 30 апр — РИА Новости. В районе Ржепорые на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам.
С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорые Павел Новотный. По его словам, именно власовцы в 1945 году освободили деревню, на месте которой располагается нынешний микрорайон. В декабре, после долгого обсуждения, предложение Новотного поддержали большинство его коллег по местному органу власти.
Сам староста помогал рабочим установить памятную доску власовцам.

"Ни на один миллиметр я не изменил свою позицию. Все, что должно быть сделано, будет сделано", — сказал он журналистам. При этом Новотный уже две недели находится под полицейской охраной из-за угрозы, якобы существующей со стороны России.

Староста рассказал, что деньги на памятную доску выделят из районного бюджета, налогоплательщикам она обойдется в 153 тысячи крон (примерно 6,1 тысячи долларов).
"К этому я еще достал массу других вещей, например систему видеонаблюдения, которая уже установлена на нашей главной площади", — сказал Новотный. По его словам, памятную доску дополнят неким произведением от мастера, пожелавшего остаться неизвестным.
Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли.
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"Я хочу, чтобы здесь 5 мая все памятники были в порядке, чтобы у них были венки и вообще все было так, как должно быть", — подчеркнул Новотный.
Власовцами именуют военнослужащих так называемой Русской освободительной армии, составленной из коллаборационистов под командованием перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова. В годы Второй мировой войны они воевали в составе вермахта против Красной армии. После войны суд признал Власова изменником родины и приговорил его к смертной казни.
Президент Чехии Милош Земан ранее неоднократно высказывался против того, чтобы забывать о предательстве власовцев, и называл их двуличными. Он отметил, что "было несколько дней", когда власовцы действительно помогли Праге, но сомневается в том, что они заслуживают памятника.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, напомнила, что, в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге, преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности военных преступлениях и преступлениях против человечности.
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Популярные комментарии
еще раз - сменить название улицы с Фучика на Конева и поставить памятник в Москве напротив чешского посольства. Запретить ввоз любых чешских товаров, ничего такого незаменимого они не производят
30 апреля, 16:48
О Ольга Занкова
236500010
Ну что, опять промолчим, или все же выскажем озабоченность?
30 апреля, 17:04
kkristallovich_r
1291004015
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