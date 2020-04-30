В Праге началось сооружение памятника власовцам

Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге. Архивное фото

Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге

ПРАГА, 30 апр — РИА Новости. В районе Ржепорые на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам.

С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорые Павел Новотный. По его словам, именно власовцы в 1945 году освободили деревню, на месте которой располагается нынешний микрорайон. В декабре, после долгого обсуждения, предложение Новотного поддержали большинство его коллег по местному органу власти.

Сам староста помогал рабочим установить памятную доску власовцам.

"Ни на один миллиметр я не изменил свою позицию. Все, что должно быть сделано, будет сделано", — сказал он журналистам. При этом Новотный уже две недели находится под полицейской охраной из-за угрозы, якобы существующей со стороны России.

Староста рассказал, что деньги на памятную доску выделят из районного бюджета, налогоплательщикам она обойдется в 153 тысячи крон (примерно 6,1 тысячи долларов).

"К этому я еще достал массу других вещей, например систему видеонаблюдения, которая уже установлена на нашей главной площади", — сказал Новотный. По его словам, памятную доску дополнят неким произведением от мастера, пожелавшего остаться неизвестным.

"Я хочу, чтобы здесь 5 мая все памятники были в порядке, чтобы у них были венки и вообще все было так, как должно быть", — подчеркнул Новотный.

Власовцами именуют военнослужащих так называемой Русской освободительной армии, составленной из коллаборационистов под командованием перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова. В годы Второй мировой войны они воевали в составе вермахта против Красной армии. После войны суд признал Власова изменником родины и приговорил его к смертной казни.

Президент Чехии Милош Земан ранее неоднократно высказывался против того, чтобы забывать о предательстве власовцев, и называл их двуличными. Он отметил, что "было несколько дней", когда власовцы действительно помогли Праге, но сомневается в том, что они заслуживают памятника.