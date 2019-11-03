Чешская контрразведка обвинила Китай в вербовке специалистов в стране

"Они стремятся вступить в контакт с различными научными работниками, с сотрудниками университетов, а также завязать контакты с нашими политиками. По нашему мнению, немалая опасность заключается в том, что эти люди получают приглашения в КНР, там они выступают в качестве гостей, все их расходы оплачиваются, а в конце приходит предложение о сотрудничестве", - сказал Штиха, выступая по Чешскому ТВ.