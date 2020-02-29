Процесс мирного урегулирования в Афганистане

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

При этом в последние месяцы наблюдается рост интенсивности террористических атак на афганские национальные силы безопасности и контингенты НАТО. Положение "на земле" усугубляется низким уровнем подготовки афганских силовых структур, которые не в состоянии эффективно вести контртеррористическую борьбу без поддержки со стороны США и их союзников.

О необходимости мирных переговоров с вооруженной оппозицией в Исламской Республике Афганистан (ИРА) заговорили еще в 2006 году, когда президент ИРА (2004-2014) Хамид Карзай своим указом учредил Комиссию по укреплению мира.

В мае 2010 года Карзай созвал всеафганский совет старейшин (Лойя-джиргу), впоследствии получивший неформальное название "Джирга мира". В работе консультативной Лойя-джирги приняли участие 1600 делегатов от всех провинций страны. Одним из итогов Лойя-джирги стала рекомендация об учреждении новой структуры для поддержки мирных переговоров – Высшего совета мира (ВСМ).

Членство в руководящем органе ВСМ получили 70 влиятельных политиков из числа парламентариев, бывших лидеров талибов и представителей афганского гражданского общества. Впоследствии были созданы представительства ВСМ во всех 34 провинциях страны. ВСМ пользовался прямой финансовой поддержкой иностранных государств и, соответственно, имел широкие возможности.

Позднее, в 2013 году, Катар по запросу США разрешил талибам официально открыть офис в Дохе для содействия мирному процессу.

Деятельность ВСМ неоднократно подвергалась критике со стороны представителей гражданского общества. В центре внимания критиков всегда находились фиктивные, как утверждается, отчеты ВСМ о присоединении к мирному процессу боевиков антиправительственных сил. В 2016 году была прекращена финансовая помощь ВСМ со стороны внешних доноров.

С начала 2010-х годов поиск мирного решения конфликта в Афганистане в той или иной форме ведется , прерываясь и возобновляясь, по разным линиям, включая ряд региональных форматов.

В переговорный процесс вовлечены США, Россия, Китай, Пакистан, Индия, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан и Иран.

Начиная с 2016 года наблюдается активизация различных внешних посредников. На фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности и усиления позиций талибов в стране к работе приступила четырехсторонняя координационная группа с участием Афганистана, Китая, Пакистана и США. Одной из главных задач группы была объявлена выработка "Дорожной карты" по завершению многолетнего конфликта с движением "Талибан". По итогам первого заседания "четверки", состоявшегося 11 января 2016 года в Исламабаде, появились сообщения о скором начале прямых переговоров между афганским правительством и некоторыми лидерами талибов, однако движение "Талибан" опровергло эти сообщения. 19 января 2016 года второе заседание четырехсторонней группы прошло в Кабуле.

Первоначально деятельность четырехсторонней группы поддерживалась внешними игроками , в том числе Москвой. Однако по итогам третьего заседания "квартета", состоявшегося в октябре 2017 года в Омане, данный форум был расценен Москвой как ограниченно эффективный. Дальнейшего развития мирные переговоры в данном формате не получили.

Россия начала разрабатывать собственную площадку для консультаций по афганскому урегулированию. По итогам шестисторонних консультаций с участием представителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии была достигнута договоренность о создании Московского формата консультаций, первое заседание которого состоялось в апреле 2017 года. В нем приняли участие заместители министров иностранных дел и спецпредставители 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана). Приглашенные на встречу американские представители от участия в ней воздержались, сославшись на отсутствие на тот момент у новой администрации США стратегии действий на афганском направлении.

Правительство Афганистана в июне 2017 года запустило собственный формат мирного урегулирования с участием внешних игроков. Первая встреча в рамках Кабульского процесса состоялась 6 июля 2017 года в афганской столице. Вторая встреча в рамках Кабульского процесса прошла в январе 2018 года. На конференции была представлена развернутая программа, регламентирующая процесс примирения с вооруженной оппозицией. В программе говорилось о готовности афганского правительства признать движение "Талибан" в качестве политической силы, если оно прекратит насилие, содержалось обещание освободить пленных талибов и отменить введенные против этой группировки санкции, если она заключит с Кабулом мирное соглашение. Вместе с тем в документе также отмечалось, что в мирное соглашение должны быть включены пункты об уважении талибов к правам человека, признании ими Конституции страны, полномочий правоохранительных органов и гражданских учреждений, работающих в соответствии с законом, а также запрета на деятельность террористических и криминальных группировок. Соединенные Штаты, Великобритания, Пакистан, Организация Объединенных Наций и НАТО поддержали новое мирное предложение Кабула, прозвучавшее в ходе Кабульской конференции.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов скептически оценил результаты усилий по продвижению мирного процесса, отметив, что талибы проигнорировали встречу "кабульского процесса", настаивая на прямых переговорах с Соединенными Штатами.

В марте 2018 года в столице Узбекистана, прошла Ташкентская конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". По данным МИД Узбекистана, в работе форума приняли участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвовали спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Мероприятие, на котором председательствовали президенты ИРА и Республики Узбекистан – Мохаммад Ашраф Гани и Шавкат Мирзиеев, прошло на более высоком уровне , чем предыдущие встречи по афганскому урегулированию. Вопреки ожиданиям, талибы не прислали в Ташкент свою делегацию. По итогам Ташкентской конференции ее участники приняли декларацию, в которой признали процесс примирения наряду с антитеррористическими и антинаркотическими операциями необходимым условием восстановления мира и благополучия в Афганистане и регионе в целом.

9 ноября 2018 года после неоднократного переноса состоялось второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану с участием заместителей министров иностранных дел, спецпредставителей и наблюдателей от России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и США. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе во главе с его руководителем Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем.

Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.

5-6 февраля 2019 года в Москве прошел межафганский форум . Помимо российской диаспоры и политиков и активистов из Афганистана, на ней присутствовали представители афганских диаспор из ряда других стран. В переговорах также приняли участие представители движения "Талибан" и делегация афганских политиков и общественных деятелей, которую возглавлял бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

В 2019 году процесс мирного урегулирования в Афганистане вышел на новый уровень после начала прямых переговоров США с талибами. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменил подписание соглашения

В декабре "Талибан" и США возобновили переговоры в Дохе после трехмесячного перерыва, но они ни к чему не привели, несмотря на информацию о возможном подписании соглашения о временном прекращении огня.

В середине января 2020 года сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты и движение "Талибан" подпишут соглашение 29 февраля в Дохе (Катар) в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей. Россию будет представлять специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов

Ожидается, что после подписания соглашения между американцами и талибами начнутся межафганские переговоры, которые должны будут определить параметры будущего государственного устройства Афганистана. Посол России в Афганистане Александр Мантыцкий отмечает, что есть разные точки зрения по поводу того, каким оно будет. Ряд экспертов считает, что действующее правительство национального единства продолжит свою работу при включении в его состав талибов, другие полагают более вероятным формирование переходной администрации, где талибы также получат ряд ответственных постов.

*Террористическая организация, запрещенная в России